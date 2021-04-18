竹縣峨眉國小嶄新風雨球場啟用 年底前還有4校將完工

新竹縣峨眉國小校創校歷史悠久，校內的籃球場已老舊破損，新竹縣政府向教育部爭取補助890萬元新建風雨球場，近日已完工啟用，縣長楊文科也特別到學校與學生一同體驗新球場。縣府教育處表示，年底前還有4校將完成興建風雨球場，未來也持續爭取經費在各校興建，讓學生就算不論豔陽、下雨都能順利進行體育課程或戶外活動。

教育處表示，風雨球場又稱「半戶外球場」，提供學生在戶外進行體育活動，也讓周遭社區民眾有一處運動休閒的好場地，縣內目前有9校建置風雨球場，包括今年才完工的峨眉國小及自強國中，以及中興國小、東興國中、東興國小、寶山國中、新豐國小、新樂國小、尖石國中；精華國中、華興國小、錦山國小、竹東國中4校今年也各獲得890萬元的經費補助，風雨球場將在年底前完工。

教育處說，峨眉國小新建風雨球場採用「膜構材質屋頂」，透光度較傳统鋼構浪板屋頂佳，圓弧造型也較無壓迫感，整體空間更為明亮寬敞，下雨時，雨水打在屋頂上的噪音也比傳統鋼構浪板小聲，是一座兼具實用與舒適的運動空間。

這座新的球場也被居民稱為「峨眉小巨蛋」，峨眉國小校長陳聖源說，學校過去只有小禮堂，約2間教室大小，沒有一個活動中心有足夠空間，讓學生下雨天進行運動活動，新球場啟用後，平時除學生使用外，非上課時間也開放居民運動、社區舉辦活動等多功能用途。