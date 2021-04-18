新竹也可吃到北海道牛奶玉米！在地無毒耕作甜度高

新竹市在地小農溫敏鴻與堂兄弟溫敏鎰、溫敏仲等人歷經7至8年研發及技術栽種，引進日本北海道牛奶玉米品種，利用友善耕作遵守自然資源循環永續利用與生態的平衡，不使用化學肥料及農藥，著重田間管理，重質不重量的種植理念，成功培育出無毒北海道牛奶玉米。

農友溫敏鴻說，北海道牛奶玉米品種來自日本，經過技術品質改良及利用友善耕作手法種植，須利用農耕機具翻土及人工除草進行病蟲害防治，耗費多時，就是要降低對環境的衝擊。

北海道牛奶玉米甜度26度，比一般水果還高出約10度，可以生吃，或做沙拉或用蒸的保持甜度，口感相當好，軟嫩適中，令人垂涎欲滴，每次一推出即秒殺。

產發處長張力可指出，溫氏兄弟所種植的北海道牛奶玉米田區位於太原路附近，面積約7分地，第一批的北海道牛奶玉米即將在4月底5月初採收，有近7000株產出，第二批也將在6月底7月初採收，有近3000株產出，全部都是通過新竹市農會友善耕作農產品認證的，值得推薦給大家。

產發處表示，新竹市幅員雖不大，仍與農會積極推廣友善耕作農業，目前竹市友善耕作農戶包含水稻、蔬菜等作物約20戶，皆獲頒新竹市農會友善耕作農產品審認證書，除可生產安全、優質的農產品供應消費者，希望透過友善耕作降低農業生產對環境的衝擊。