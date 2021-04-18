六福村推動物派對 保育員與遊客互動聊動物逗趣故事

新竹縣的六福村主題樂園，除了有各項刺激好玩的遊樂設施，非洲部落還有將近70種、上千隻的動物，還有台灣種類最多的猴類園區，近日六福村推出「動物派對」活動，定點舉辦Keeper's Talk主題活動，5月底前可與貼身照顧動物的保育員近距離互動， 6月底前全身變裝動物入園，可享門票199元優惠，姓名含動物或與動物同音，也可享有599元優惠。

六福村表示，園區內擁有台灣獼猴、豬尾猴、白頸狐猴、環尾狐猴、食蟹猴、褐戴帽捲尾猴、紅毛猩猩、阿拉伯狒狒等15種猴類，是全台種類最多的猴類園區，而專責猴園的保育員劉適仲，對園區內的猴類瞭若指掌，除了照顧各式猴類的生活飲食，也懂猴類的內心世界。

像是園區內的紅毛猩猩，劉適仲可從吃椰子剖析每一隻紅毛猩猩的性格，如「安安」聰明智力高，會爬樹想辦法取椰子吃、「小寶」是群體的老大，喜歡搶奪取食，而「妮妮」則是群體內的弱者，通常趁其他同伴不注意時再偷椰子吃。

除了是猴園動物們的摯友、心理師，劉適仲還當起居家設計師，利用工作空檔自己動手DIY，幫環尾狐猴打造高級樹屋，不僅可以遮風避雨，更可以在樹屋與樹木間跳躍，提升動物行為豐富化。