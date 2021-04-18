後龍外埔漁港南堤開放垂釣 縣府盼釣友、漁民雙贏

苗栗縣後龍鎮外埔漁港南堤日前公告開放往南垂釣，也是全縣第2處，但連日來有部分釣友違反公告事項，將汽、機車開進港區岸上碼頭，縣府農業處提醒釣客遵守相關規定，避免發生安全問題，及受罰3萬元以上罰鍰，創造漁民與釣友雙贏的局面。

台灣四面環海，近來迭有聲音開放漁港垂釣，苗栗縣沿海有11處漁港，縣政府去年4月9日公告後龍鎮公司寮漁港北堤開放垂釣，今年4月16日依漁業法公告外埔漁港南堤，往南方向開放垂釣，但若氣象局發布海上及陸上颱風警報，且納入警戒範圍，及因公務需求或海巡單位依現況採取適當措施時，得暫時性關閉。

外埔漁港南堤新開放垂釣，近日吸引一些釣友嘗鮮，縣府農業處接獲海巡單位反映，部分釣客汽、機車直接開進岸上碼頭區，可能影響漁民作業，違反公告事項，農業處指出，依漁業法可處3萬元到15萬元罰鍰，縣府將調閱監視器等影像，查證如果不是漁民汽、機車進入港區內，將進行勸導，如果不聽將開罰。

其他公告事項包括垂釣活動必須依規定方向，以釣竿釣魚為限，除用以打撈所釣起魚隻的網具外，不得使用任何網具，並不得妨礙港區船舶航行、泊靠及漁民碼頭作業，禁止垂釣區域有轉讓、販售、置物占位等影響他人之行為，堤防或碼頭禁止打樁、鑽孔，禁止丟棄釣線、釣餌、釣具及垃圾等廢棄物，並應於結束後隨同帶離。

另外，釣客進入垂釣區域內應全程穿戴救生衣及防滑鞋等防護裝備，並自負安全責任，非目標魚獲應隨手放生，以維健全海洋生態，如有違反將進行勸導。