4月25日起搭中捷持敬老卡享半價 冒用罰50倍票價
台中捷運綠線4月25日正式通車，正式收費營運。市府交通局長葉昭甫表示，65歲以上市民及身心障礙者持敬老愛心卡搭捷運半價，可直接使用敬老卡點數支付車資，點數不足時再自費加值支付，屆時歡迎多加利用。
葉昭甫表示，台中市年滿65歲(原住民55歲)或領有身心障礙證明的市民，提供敬老愛心卡補助，持卡人每月有1000點(原住民1500點)額度，可搭乘多元大眾運輸工具。
交通局提醒，民眾持敬老愛心卡點數進站卡片為負值時，系統不自動補足補助點數，因此無法進站。持卡人須自費儲值，可繼續使用。
交通局指出，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，若查獲非本人使用時，持卡人將被停權，並依「大眾捷運法」罰票價50倍罰金。
葉昭甫說，今年元旦起實施敬老愛心卡搭乘計程車額度由每趟次補助提高至85點；配合雙十市民優惠限定政策，市區公車持敬老愛心卡免綁卡，優先享有搭乘10公里內不扣點、超過10公里最多扣10點的雙重優惠。
截至今年2月，持敬老愛心卡搭計程車，補助人次創新高，補助人數達36萬9636人次，較去年同期成長39%。
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