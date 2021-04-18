台南缺水抗旱 消防人員載運再生水應變

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市消防人員到水資源回收中心載運再生水抗旱。圖／台南市消防局提供
台南市消防人員到水資源回收中心載運再生水抗旱。圖／台南市消防局提供

久旱不雨，台南地區水情吃緊，為避免旱災缺水影響救災，台南市消防局除了繃緊神經加強整備， 定期檢查蓄水池，並啟動不斷水機制，運用水庫車往返載運再生水，以確保市民權益。

消防局局長李明峯表示，為了避免旱情影響消防救災，消防局訂有「自來水停止及限制供水期間火災搶救應變計畫」，定期檢查蓄水池及天然水源等，善用各水資源回收中心水源，補充再生水，維持消防戰力。

外勤各消防分隊也策定停水或水壓降低狀況緊急應變措施，並每月辦理搶救演練；遇災害發生時，需要大量用水時，現場指揮官會啟動不斷水機制，派遣水庫車前往載運再生水並善用蓄水池及河川等天然水源，必要時引用海水，絕不會讓災情擴大。

台南市長黃偉哲表示，今年南部地區水情嚴峻，春節期間雖有降雨，水利署也配合執行人工增雨，但水情依舊吃緊，期盼老天幫忙讓春雨、梅雨及颱風挹注各地水庫，在此之前全民也要有節水抗旱、共體時艱的心理準備。

水庫 抗旱 梅雨

延伸閱讀

黃偉哲接種AZ疫苗 籲符合對象注射

台南醫護僅施打2千多劑 黃偉哲率團隊帶頭接種AZ疫苗

再生水資源發展落後 法制待完備

解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

相關新聞

桃園電動自行車事故 去年4死

電動自行車沒有掛牌，也不須考駕照，改裝飆速情形氾濫。桃園市議員黃敬平發現，桃園去年電動自行車交通事故居高不下，造成4人死...

台南缺水抗旱 消防人員載運再生水應變

久旱不雨，台南地區水情吃緊，為避免旱災缺水影響救災，台南市消防局除了繃緊神經加強整備， 定期檢查蓄水池，並啟動不斷水機制...

改善頭份大橋 5月起禁行重車

苗栗北橫公路去年開通後，頭份大橋成市區往返北橫要道，但經縣府檢測發現頭份大橋出現鋼索、銲道鏽蝕及塗裝脫落等現象，恐影響結...

竹市第7座圖書館 青少年館啟用

新竹市北大公園旁、護城河畔的青少年館建物有百年歷史，市府去年投入1800萬元整修，將閱覽室升格為竹市第7座圖書館分館，民...

鄉親鄉情／壽山巖觀音寺 熱心公益扶弱

桃園市龜山區壽山巖觀音寺歷史279年，清乾隆7年「正二媽」觀音菩薩神像度海來台坐鎮至今，香火鼎盛，該寺長期急難救助貧弱、...

新竹家扶中心讓孩子看見希望 認養人用愛幫助孩子成長

新竹家扶中心今天在橫山鄉萬瑞森林樂園舉辦見面會活動，讓許多家扶的孩子與認養人第一次見面，不少認養人感動能看到孩子在幫助下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。