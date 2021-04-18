台南缺水抗旱 消防人員載運再生水應變

久旱不雨，台南地區水情吃緊，為避免旱災缺水影響救災，台南市消防局除了繃緊神經加強整備， 定期檢查蓄水池，並啟動不斷水機制，運用水庫車往返載運再生水，以確保市民權益。

消防局局長李明峯表示，為了避免旱情影響消防救災，消防局訂有「自來水停止及限制供水期間火災搶救應變計畫」，定期檢查蓄水池及天然水源等，善用各水資源回收中心水源，補充再生水，維持消防戰力。

外勤各消防分隊也策定停水或水壓降低狀況緊急應變措施，並每月辦理搶救演練；遇災害發生時，需要大量用水時，現場指揮官會啟動不斷水機制，派遣水庫車前往載運再生水並善用蓄水池及河川等天然水源，必要時引用海水，絕不會讓災情擴大。

台南市長黃偉哲表示，今年南部地區水情嚴峻，春節期間雖有降雨，水利署也配合執行人工增雨，但水情依舊吃緊，期盼老天幫忙讓春雨、梅雨及颱風挹注各地水庫，在此之前全民也要有節水抗旱、共體時艱的心理準備。