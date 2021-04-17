豆腐之神夜間祈福踩街 鄭文燦盼大溪成國旅首選

2021大溪豆干節今晚舉辦豆夜祭祈福踩街活動，桃園市長鄭文燦出席活動扶轎，他表示，透過活動的舉辦，讓民眾了解，大溪不但是白天好玩，夜間也很有魅力，是民眾國旅的首選。

鄭文燦晚間表示，豆干已經成為大溪的代名詞，他從上任舉行的大溪豆干節也邁入第7年，今晚的「豆夜祭」由豆腐之神「劉安神轎」領隊與在地社團祈福踩街，他也應邀扶轎，透過活動象徵薪火相傳、敬天祈福，路線行經多條重要道路及和平老街，吸引許多遊客目光。

鄭文燦說，市府成功打造大溪豆干節成為文化節慶品牌，今年豆干節活動升級2.0版轉變為以星光活動為主，不但在週末期間有「豆陣市集」提供豆類美食，還規劃「十二食旅」提供豆干新料理，讓民眾看到傳統裡有變化也有創新，體驗大溪夜間的魅力以及清晨的美好。

鄭文燦指出，他在過去幾年為大溪打造多個文化節慶，除了傳統的關聖帝君社頭文化遶境外，還有花彩節、石門熱氣球節及國際風箏節都非常成功，大溪正在轉型，各種建設齊步並進成為具觀光魅力的小鎮，希望大溪未來仍然是民眾國旅的首選。

桃園市豆腐商業同業公會副理事長黃建嘉表示，大溪區的日間活動相當受到民眾喜愛，透過延長到夜間，可以讓民眾認識大溪區更多面向，夜間觀光也能帶給業者更多商業效益，讓民眾了解大溪不但白天好玩，夜間也很吸引人，提供消費者不同的感受。