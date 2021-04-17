新竹家扶中心讓孩子看見希望 認養人用愛幫助孩子成長

新竹家扶中心今天在橫山鄉萬瑞森林樂園舉辦見面會活動，讓許多家扶的孩子與認養人第一次見面，不少認養人感動能看到孩子在幫助下成長，也對部落文化也有更多的了解；新竹家扶則感謝認養人支持新竹縣偏鄉學校認養，共同為這群教育資源相對匱乏的國中、小學生，創造更多的學習與成長歷程，讓偏鄉學生的未來能與都會地區的孩子有一樣的競爭能力。

家扶基金會長年推行貧困家庭兒童認養服務，尤其體認「養大一個孩子，需要整個村子的力量」。

不過新竹縣偏遠山區或邊陲鄉鎮的學校，能分配到的教育資源常是匱乏或不穩定的，家長能參與支持學校的力量更是有限，以新竹家扶認養的八所學校為例，包含尖石鄉後山的石磊、玉峰國小，關西鎮緊鄰桃園的玉山、錦山國小，以及桃山民族實驗小學、嘉興國小、錦屏國小以及尖石國中，這些學校所在的聚落，多數長者在地務農、年輕人出外打拚，隔代教養、單親家庭、新移民子女的學童超過三分之二，許多家庭經濟條件薄弱、學習資源取得不易，實在難提供補習與才藝學習的機會。

家扶基金會從2016年開始，將認養服務拓展至學校及社區，打破過往認養人與兒童一對一配對照顧的模式，根據學校提出的經費使用計畫，予以審核及擇項補助，讓學校發展並持續推動特色課程、課後照顧與多元才藝社團。

除了有外聘師資、課後社團、戶外教學、城鄉交流機會，也能結合在地農耕文化及傳統特色，讓學校安排多元學習課程、食農教育、環境保育，並讓學生專擅的音樂與舞蹈可以持續練習，與傳統文化接軌與傳承。