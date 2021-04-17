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南庄花卉節5月1日登場 參山處推早鳥優惠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的2021南庄花卉節將在5月1日開跑，屆時在南庄大街小巷多處地點設置夢幻花藝造景，長達1個月的活動期間，每周末也不間斷推出花卉節系列活動；其中花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY即日起開放報名，邀遊客搶先預約南庄慢城的浪漫氛圍。

參山管理處表示，花卉餐桌音樂會是今年南庄花卉節首創的亮點活動，5月1日在栗田庄民宿舉行，活動結合音樂展演、花卉布置與戶外餐桌3大浪漫元素，透過經典的不插電吉他重唱組合、古典樂團帶大家進入聽覺饗宴，並以爭鬥豔的花卉布置餐桌，要展現南庄的生活風貌；菜色方面，每一口都堆疊出舌尖上的在地滋味，請大家邀約三五好友、家庭成員或摯愛的另一半，一同來體驗花卉餐桌的精緻五感氛圍，活動限量45名，早鳥優惠價每人1000元。

5月2日的擴香小盆栽DIY將在南庄老街情人巷（茶園坪42號）舉辦，邀遊客一起感受擴香盆栽的手作溫度，選用合適花材設計出獨一無二的桌上擺飾，從花材搭配設計的過程中，感受花材的美與細節，同時透過花與香味的結合，打造個人專屬的香韻，活動限量20名，早鳥優惠價每人250元。

參山處指出，南庄花卉節活動期間還有多場「擴香小盆栽」、「天然植物客家藍染」、「乾花香氛蠟燭」手作花卉體驗，將陸續開放報名，邀請您來南庄放慢腳步，悠閒賞花細細品味慢城之美！活動與報名資訊可至2021南庄花卉節活動網站 (www.nanzhuangflowerfestival.com.tw)查詢。

2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
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2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供
2021南庄花卉節將在5月1日開跑，參山國家風景區管理處推出花卉餐桌音樂會、擴香小盆栽DIY等系列節目。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 盆栽 音樂會

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