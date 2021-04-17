竹市全中運代表隊南征雲林 拳擊、游泳、桌球奪牌熱門

今年全中運在雲林縣登場，新竹市全中運代表隊集結249名教練及選手，今天由副市長沈慧虹在市府前代表授旗，現場「新竹市、金牌」聲不絕於耳，展現南征雲林的奪金決心，新竹市奪牌熱牌項目有拳擊、游泳、桌球等，備受地方期待，市長林智堅也盼選手展現訓練成果，延續上屆11金、10銀、13銅的好成績，繼續「披金戴銀」。

副市長沈慧虹說，身體是運動員的天賦，運動員受傷法重來，期許選手們要在注意安全的前提下，展現苦練成果，個人項目跟自己競爭，團隊項目要團結互相補位，希望選手比現在的自己更進步，在她的家鄉、市長太太的家鄉，把好成績帶回來新竹市。

教育處代理處長沈靜濤說，今年新竹市桌球和網球選手已經挺進會內賽，估計獎牌數會比往年更多，也提到，林智堅市長上任後，市府積極投入資源改善體育設施外，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度等，要成為運動選手最堅強的後盾，期待選手能在全中運奪下更多獎牌。

新竹市的奪牌熱門項目有拳擊、游泳、桌球等，成德高中校長楊青山今天率隊參加授旗儀式，拳擊教練李佳芬說，隊中的第七量級黃冠群及第十量級潘辰威是去年金牌選手，今年還有國三第一量級巴宇僮及第三量級邱宏恩，奪牌可能性極高。

擁有桌壇「小辣椒」稱號的光復中學桌球隊蔡昀恩，小學四年級開始練球，小五就入選少年國手，國一首度當選15歲國手，國三更越級選上18歲國手，蔡昀恩說，希望今年可以打進前三，也希望個人單打可以盡力為新竹市拿下一面金牌。