鄭文燦出席美化協會年度大會 當起衛生小尖兵打掃廁所

社團法人台灣美化協會的清掃列車，今年浩浩蕩蕩開到桃園，桃園市長鄭文燦今天也特地到桃園高中參加活動，肯定清掃哲學讓台灣更進步，眾人到廁所當起衛生小尖兵打掃。

鄭文燦表示，自己相當認同美化協會的清掃哲學，彎下腰不只是勞動，更是每個人對環境、對生命的態度，希望透過清掃哲學的推廣，讓台灣的每一個角落都乾淨而不髒亂，這也是台灣在追求產業、服務及生活的進步時所需要的精神。

談及台灣美化協會，鄭文燦說，台灣美化協會前身為2003年成立的「台灣清掃學習會」，由創會理事長徐重仁引進日本「掃除道」的精神哲學，提倡乾淨家園是生活及生命的一部分，藉由實際的清掃行動，淨化環境、個人心靈，到全台各地傳承清掃學習活動。