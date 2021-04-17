聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦出席美化協會年度大會 當起衛生小尖兵打掃廁所
社團法人台灣美化協會的清掃列車，今年浩浩蕩蕩開到桃園，桃園市長鄭文燦今天也特地到桃園高中參加活動，肯定清掃哲學讓台灣更進步，眾人到廁所當起衛生小尖兵打掃。
鄭文燦表示，自己相當認同美化協會的清掃哲學，彎下腰不只是勞動，更是每個人對環境、對生命的態度，希望透過清掃哲學的推廣，讓台灣的每一個角落都乾淨而不髒亂，這也是台灣在追求產業、服務及生活的進步時所需要的精神。
談及台灣美化協會，鄭文燦說，台灣美化協會前身為2003年成立的「台灣清掃學習會」，由創會理事長徐重仁引進日本「掃除道」的精神哲學，提倡乾淨家園是生活及生命的一部分，藉由實際的清掃行動，淨化環境、個人心靈，到全台各地傳承清掃學習活動。
祥寶集團林哲弘董事長表示，台灣美化協會透過全國各地的會員推廣好的理念，很榮幸今年由祥寶集團在桃園主辦年度大會，今天由創會理事長徐重仁、理事長戴啓珩領軍，率領企業主、社團和志工團體們，約500人參與該次活動，會將清掃的理念繼續傳承給下一代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言