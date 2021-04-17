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鄭文燦出席美化協會年度大會 當起衛生小尖兵打掃廁所

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天參加台灣美化協會的活動，拿著海綿、抹布到桃園高中的廁所打掃，實踐清掃哲學。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加台灣美化協會的活動，拿著海綿、抹布到桃園高中的廁所打掃，實踐清掃哲學。記者陳夢茹／攝影

社團法人台灣美化協會的清掃列車，今年浩浩蕩蕩開到桃園，桃園市長鄭文燦今天也特地到桃園高中參加活動，肯定清掃哲學讓台灣更進步，眾人到廁所當起衛生小尖兵打掃。

鄭文燦表示，自己相當認同美化協會的清掃哲學，彎下腰不只是勞動，更是每個人對環境、對生命的態度，希望透過清掃哲學的推廣，讓台灣的每一個角落都乾淨而不髒亂，這也是台灣在追求產業、服務及生活的進步時所需要的精神。

談及台灣美化協會，鄭文燦說，台灣美化協會前身為2003年成立的「台灣清掃學習會」，由創會理事長徐重仁引進日本「掃除道」的精神哲學，提倡乾淨家園是生活及生命的一部分，藉由實際的清掃行動，淨化環境、個人心靈，到全台各地傳承清掃學習活動。

祥寶集團林哲弘董事長表示，台灣美化協會透過全國各地的會員推廣好的理念，很榮幸今年由祥寶集團在桃園主辦年度大會，今天由創會理事長徐重仁、理事長戴啓珩領軍，率領企業主、社團和志工團體們，約500人參與該次活動，會將清掃的理念繼續傳承給下一代。

桃園市長鄭文燦今天參加台灣美化協會的活動，拿著海綿、抹布到桃園高中的廁所打掃，實踐清掃哲學。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加台灣美化協會的活動，拿著海綿、抹布到桃園高中的廁所打掃，實踐清掃哲學。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦

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