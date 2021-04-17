桃園爛漫春櫻祭野餐、市集、音樂一次滿足 活動還有1天

桃園忠烈祠暨神社文化園區為推廣桃園神社四季風情之美，去年11月首度舉辦「藏仙神社市集－暮秋稻禾祭」，活動超過萬人參與，民眾回響熱烈，為此在今、明兩天舉辦「藏仙神社市集－爛漫春櫻祭」，將日式文化底蘊結合春日野餐氛圍，邀民眾共襄盛舉。

現場26間特色攤商，包含抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」、桃園在地茶行「茶．山行 Max & Oia tea lounge」、創意料理餐車「Mundane沒有靈魂的餐車」、桃園花藝品牌「艸木花藝」及插畫野餐墊文創品牌「愛藝享」等，種類多元豐富，現場人潮眾多，甚至3點多就有攤商賣完，讓民眾直呼，「吃不到好可惜！」。

現場除了有特色攤商外，還設有音樂舞台「草地音樂會」，邀請歌手洪佩瑜、克里夫、蘇文劭、王立及雙人組合Control T、水分子樂團等接力演出，民眾可選擇坐在椅子上或席地直接坐在草地上欣賞，活動精采不容錯過。

為了讓民眾能親身體驗日本文化，市府更首度邀請日本裏千家茶道教授蔡宗琪開授日本茶道課程，並規畫神社導覽及浴衣租借活動，讓民眾身著浴衣、手刷抹茶，一同感受桃園神社歷史文化脈絡。市長鄭文燦更呼籲，徵求會日文的年輕人加入志工的行列，為遊客導覽神社之美。