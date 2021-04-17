360小時培訓 台南勞工局職訓班學員「疼心」微電影獲獎

台南市政府勞工局委託群亞職訓中心辦理109年度「微電影廣告製作行銷班」職訓班，經360小時課程培育，結訓學員拍攝微電影「疼心」參加第一屆《大和獎》微電影及劇本徵選比賽，共131部影片進入複賽，「疼心」脫穎而出榮獲「佳作」，今天到桃園光影文化館領獎。

本支微電影「疼心」描述台南市政府勞工局透過職災個案管理員的訪視，推動職災勞工及弱勢家庭服務歷程，並發展「有情、有疼心房屋修繕」服務方案的影片。

勞工局長王鑫基說「家」的居住環境是讓人休息、恢復體力的基礎，在服務職災勞工過程中，常遇到許多家庭連遮風避雨的功能都沒有，所以開始連結各專業的工會志工協助房屋修繕，將台南特有的人情味與溫暖送到有需要的地方並改善弱勢家庭的居住品質。

王鑫基表示，這次很高興將勞工局房屋修繕與職業訓練課程結合，讓學員實際運用在課堂中學到的腳本撰寫、平面攝影、影音視訊剪輯及後製特效等技巧，透過「疼心」的這部微電影呈現台南市做工行善團的房屋修繕，肯定學員從文案的發想到實際進入修繕案場參與拍攝、後期製作的努力。

「疼心」微電影編導許佩珊表示，能夠得獎真的非常高興，代表能力獲得評審的肯定，雖然過程辛苦也遇到不少困難，卻是很棒的學習經驗。

群亞職訓中心郭一慶總經理表示，「疼心」從劇本、化粧拍攝到影音後製，甚至主題音樂都是由學員創作，榮獲「佳作」實屬不易；結訓後學員就業率超過8成，證明透過紮實的實務訓練，未來就業將有無限可能。勞工局職訓就服中心相關開班資訊可洽（06）6330820。