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小心挨罰！新竹都城隍廟周邊設科技執法 預計5月上路

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影

新竹火車站前科技執法上路後，因新竹城隍廟前也常有違規停車與並排停車等亂象，造成人車打結，新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法，也將是新竹市第2套科技執法設備。警方表示，測試階段1天約可拍到50件違規停車，提醒民眾守規，只要違停逾3分鐘，將偵測開罰。

新竹火車站前科技執法3月8日開拍，透過自動辨識違停科技執法設備偵測到臨時停車超過3分鐘的車輛，由於現場立有「科技執法」警告牌面與車阻，有一定嚇阻效用，統計1個月來，成案679件，經人工判讀有違規事實舉發196件，站前違停狀況也減少。

新竹都城隍廟是重點觀光區，匯聚美食小吃眾多，也有不少銀行與店家，長年違停亂象也不少，廣場旁設置的大客車臨停區也常被小客車占用，導致大車只能臨停路邊，乘客上下車險象環生，市府也決定在中山路與北門街轉角號誌桿架設違規偵測系統。

市警局交通隊指出，都城隍廟廣場的科技執法系統一樣能自動監測周邊違停狀況，並會自動紀錄時間、影像，並進行車牌辨識等，資料會全數回傳至警局的後端管理平台，該套系統近期建置完畢，目前已經驗收完成，現場也立有LED牌面提醒用路人。

警方說，科技執法系統設在中山路與北門街路口處，鏡頭每20分鐘轉一次，無論是在中山路與路旁機車、汽車違規並排的車輛，還是占據大客車停車區的違規小客車都拍得到，驗收程序完備後將對外公告，會先展開宣導期，預計5月上路正式開罰。

新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與市警局交通大隊在都城隍廟前廣場建置科技執法設備，近日驗收完成，預計5月執法。記者張裕珍／攝影

新竹 違停 城隍廟

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