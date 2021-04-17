桃園衛生局1月至今抽驗194件豬肉製品 有5件是美豬！

我國自今年擴大開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，衛福部「豬肉儀錶板」顯示，1月1日至今美國進口豬肉高達1087噸，引起民眾質疑，沒看到任何店家賣美國豬肉，美豬是跑去哪了？桃園市衛生局統計，自1月1日起桃園有5件美豬，皆未檢出萊劑。

衛生局食品檢驗科長薛惠文表示，桃園市從1月至今總共現場抽驗194件豬肉製品，有171件檢驗報告已出爐，全部都未檢出萊克多巴胺，而171件中有5件為美豬，抽驗地點1件在餐廳、4件則在食品販售業，5件的總量不大，皆是從外縣市向輸入商買入，另外還有23件仍在檢驗中。

薛惠文說，桃園今年規畫要抽驗1000件肉品，檢驗是否含有瘦肉精，其中豬肉要抽驗700件、牛肉抽驗200件，禽類抽驗100件，採隨機抽查的方式進行，不過若是中央通報國外進口的肉品絕對會經手抽驗。