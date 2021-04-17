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配合開發案潮音國小將遷建 桃議員憂：學生何去何從？

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府經濟發展局規畫於大園區開發「大園智慧科技園區」，在地市議員紛紛詢問，潮音國小遷校後將在哪重建？什麼規畫都沒有，學生要何去何從？圖／市府教育局提供
桃園市政府經濟發展局規畫於大園區開發「大園智慧科技園區」，在地市議員紛紛詢問，潮音國小遷校後將在哪重建？什麼規畫都沒有，學生要何去何從？圖／市府教育局提供

桃園市政府經濟發展局為配合中央推動台商回流政策，規畫於大園區開發「大園智慧科技園區」。在地市議員紛紛詢問，潮音國小遷校後將在哪重建？什麼規畫都沒有，要學生何去何從？要求市府給出上緊發條規畫設計。教育局回應，等經發局提供明確的開發時程，會往前推3年遷校重建，時間一定來得及。

市議員徐其萬指出，經發局主導大園智慧科技園區開發案，4月8日召開第1次用地取得公聽會，其中土地涵蓋潮音國小，學校要遷建是非常嚴肅的問題，潮音國小必須要遷，但新學校的重建經費、建物規畫、細部設計，卻都還沒到位，要求教育局正視學生的受教權益。

市議員游吾和也說，開發案不能影響學生的教育，要教育局趕緊給出學校遷建的規畫設計。潮音國小教務主任黃宥嘉表示，的確有很多家長詢問何時要遷建，他也坦言，一直有聽到風聲，但沒有明確的公文，校方也很難跟家長說明。

黃宥嘉說，未來潮音國小預計會遷到離現址不遠的客運園區內，校地會比現在還大、更加完整，因此校方和家長都樂觀其成，而潮音國小是附近聯大社區的學區，目前沒有聽到反對意見，多數家長都是希望市府能趕緊公布相關期程，讓家長心裡有個底，不用一直猜測。

教育局教育設施科長鍾佳惠回應，潮音國小目前有421位學生，大園智慧科技園區將發展為智慧紡織園區，為避免讓潮音國小未來會被工業區包圍，將把其移至客貨運園區興建新學校，要等經發局提供較明確的開發時程後，教育局會提前3年進行經費籌措、規畫設計等前置作業，並會馬上跟學校及家長做說明。

桃園市政府經濟發展局規畫於大園區開發「大園智慧科技園區」，在地市議員紛紛詢問，潮音國小遷校後將在哪重建？什麼規畫都沒有，學生要何去何從？圖／市府教育局提供
桃園市政府經濟發展局規畫於大園區開發「大園智慧科技園區」，在地市議員紛紛詢問，潮音國小遷校後將在哪重建？什麼規畫都沒有，學生要何去何從？圖／市府教育局提供

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