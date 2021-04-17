影／新竹市青少年館翻新 百年玻璃紅磚屋升格圖書館

位於新竹市北大公園旁、護城河畔的青少年館建物有百年歷史，市府去年投入1800萬元整修，將原本作為閱覽室的青少年館升格全新的圖書館分館，民眾可坐在大落地窗旁閱讀、K書，看累了還能望向窗外大片綠地，景致怡人，青少年館今天重啟開館，市府舉辦曬書市集、攀樹體驗等一系列活動，歡迎大家來訪竹市第7座圖書館分館。

青少年館建於日本大正年間，過去曾為旭診療所、衛生試驗所、警訊所，但建物近20年未翻修，館內硬體老化、昏暗還有漏水毛病，市府去年封館整修，在大落地窗前打造大階梯座位、自修桌及雙人閱讀桌等，還有懶骨頭沙發區，並將藏書增至3千冊。

因應4月23日世界閱讀日即將到來，市府今天將青少年館開館，周邊有攀樹體驗、曬書市集與說故事等活動，市長林智堅也出席開幕，表示青少年館從原先樓中樓空間改為落地式大階梯座位區，大片落地窗更讓館內空間連結到周邊綠地上，空間感更加開闊，也更加明亮寬敞，搭配淺色牆面和木質書櫃及書桌，營造清爽、溫暖的氛圍。

林智堅也提到，新竹市過往藏書量僅30萬冊，他上任後將圖書館硬體與軟體同步升級，首先新設5座圖書館，藏書量也從原來30萬冊提高至114萬冊，更採購新書，改善過去圖書館書籍老舊狀況。

市府文化局指出，青少年館升級開館後，龍山分館也將於今年啟用，該處為活化龍山綜合大樓2至4樓的閒置空間，藏書近6萬冊，啟用後將成竹市最大分館，另關東市場3樓正在打造客家主題圖書館，將有客家文化藏書區，提供民眾舒適的閱覽文化空間。

林智堅也爭取8億元興建總圖書館，林說，市府委託日本建築師平田晃久與國內建築師郭旭原共同規畫新竹市總圖書館，預計2024年完工，屆時整體空間設有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等，充分滿足市民學習與藝文休閒需求。