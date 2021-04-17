頭份大橋部分鋼索鏽蝕將改善置換 5月1日起先禁行重車

通車近20年的苗栗縣頭份大橋經縣府檢測發現有鋼索、銲道鏽蝕及塗裝脫落等現象，已與原本的正常狀況有很大差異，可能影響結構安全，縣府向中央爭取經費將斥資7000多萬元進行改善工程，在工程進行前，頭份大橋從5月1日起禁行聯結車及21噸以上車輛，未來重車改道濱江街作為替代道路，縣府呼籲用路人配合。

苗栗縣去年底全線開通苗栗北橫公路後，頭份大橋成為市區通往北橫的重要通道，車流也增加。

苗栗縣政府工務處指出，前年發生南方澳大橋斷橋事件後，中央召開全國橋樑檢測及改善、補強進度檢討專案會議，補助地方辦理檢測工作，頭份大橋經檢測，結果發現大橋拱圈塗裝面漆剝落，部分焊道銹蝕，下錨座防水罩滲水造成錨頭及鋼索銹蝕，與原來橋梁正常狀況差異甚大，恐影響橋梁結構，未改善前將限制通行車輛載重，以維護來往行車安全。

縣府爭取辦理的大橋改善工程經交通部核定，將展開全橋防蝕塗裝及鋼索置換，在工程啟動前將先行實施禁止21噸以上重車通行的管制措施，全案在縣府4月道安會報已通報，工務處最近並到頭份辦理地方說明會。