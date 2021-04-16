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石門水庫缺水薑母島交通受阻 桃市府專案處理

中央社 / 桃園16日電
石門水庫水位不斷下降，薑母島居民原靠小船接駁，也因淤泥越來越深無法行駛，回家之路越來越艱難。圖／居民提供
石門水庫水位不斷下降，薑母島居民原靠小船接駁，也因淤泥越來越深無法行駛，回家之路越來越艱難。圖／居民提供

水情不佳導致石門水庫水位下降，位於上游區的薑母島水路聯外交通受阻，居民甚至在草地上刻出「SOS」求救訊號。桃園市政府表示，已專案處理修復聯外道路，讓居民能改走陸路。

薑母島位於石門水庫集水區上游、阿姆坪碼頭對岸，由於四周面山，聯外交通若走山路到主幹道，需耗1小時以上，但透過水路船運僅需10分鐘，因此居民大多以小船通行。

現在由於水情不佳，石門水庫蓄水量剩不到3成，過低水位導致船舶無法停靠薑母島碼頭，聯外交通面臨考驗，當地居民呂學賢日前甚至用耕耘機在草地上發出「SOS」求救訊號，希望桃園市政府緊急協助。

民主進步黨籍桃園市議員陳治文也接獲不少居民陳情，陳治文說，薑母島目前有10幾戶居民，且大多是年長者，對居民來說，在後山開一條山路的接受度不高，因為這樣交通得繞一大圈，「現在需要的是救急方案」，但到目前為止沒有任何單位來向居民說明、傾聽他們的需求，建議可評估搭建臨時碼頭。

當地居民表示，由於石門水庫水位降低，船舶無法停靠碼頭，下船後得走過一大段爛泥，但過程十分驚險，過去還曾有年長居民步行時深陷爛泥，花了許多人力才將他拉出泥沼、帶回岸邊。

呂學賢向媒體表示，為了讓船不擱淺，居民必須一早就去鏟淤泥、擺浮筒，但現在淤泥越來越深，根本清不完，居民甚至願意讓廠商免費採砂換得一座便橋，或者至少要整修山路，讓居民至少有一條路能回家。

桃園市長鄭文燦14日接受台北流行廣播電台POPRadio主持人邱明玉專訪時被問及此事，他說，薑母島不是孤島，只是走水路比較方便，只需10分鐘，但走路運的話就要將近1個小時，聯外交通部分，過去曾經考慮過要做石門水庫跨橋，但因為環評、颱風的問題無法克服。

鄭文燦說，現在因為石門水庫水位下降，薑母島原來的碼頭無法使用，市府請體育局支援做浮動碼頭，但現在水位過低也不能使用，但交通上可以經羅浮走陸運，只是時間比較久，目前已請原住民族行政局緊急修復聯外道路，讓居民能改走陸路。

桃園市政府表示，目前已由體育局提供浮筒搭建臨時碼頭平台，後續請原民局以專案處理，研擬動用災害準備金協助改善薑母島陸路聯外交通，維護薑母島生活及通行權益。

石門水庫 碼頭

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