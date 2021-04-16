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新竹市3大公共建築再生 獲2021德國iF設計獎

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供

2021德國iF設計獎（iF Design Award）最近公布全球設計得獎名單，新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」從萬件作品脫穎而出，分別獲得傳播設計、室內設計及建築3項大獎，展現精湛的設計實力。

新竹市政府指出，德國iF設計獎創辦迄今68年，堪稱產品設計界奧斯卡，今年iF設計獎別於以往，以理念、外觀、功能、差異化與影響力5項標準評選，新竹市3項公共建築獲獎也讓帶領團隊創造改變的市長林智堅與有榮焉，表示會持續為這座城市努力。

市府行政處指出，新竹市立動物園視覺出自「優視覺」團隊，以年輕化線條串連園區孟加拉虎、紅毛猩猩及山羌3隻代表性動物，並加以延伸讓四季更迭候鳥群居、鹿群相追逐畫面成為新竹市民日常風景，並將動物園形塑成友善動物、包容生命自然場域。

新竹州廳（市府）廁所改建工程由「工二建築設計師事務所」設計師魏嘉亨操刀，原先廁所老舊、陰暗潮濕，不易清潔，且無障礙空間不足，經整體規畫及改善施工，以溫暖燈光、復古磚紅色牆面打造全新廁所，與新竹州廳外牆紅磚、磨石子地坪互相呼應，廁所也變得明亮通風，猶如踏入藝術場域，更大大顛覆一般對公廁的刻板印象。

設計師魏嘉亨表示，當初設計難度在於要同時面對古蹟與公廁機能的框架限制，並從使用者角度出發，盼打造出最有設計感的廁所，此次獲獎要感謝市府團隊的信任。

獲得「建築獎」的新竹市玻璃工坊再生計畫，由宋苾璇建築師事務所設計，為協助新竹特色產業玻璃工藝升級，市府結合民間企業經營理念與能力，打造一棟3層樓的複合式空間「春室」，結合策展、體驗、選物、餐飲等多元空間，開幕後短時間就吸引超過50萬人次參觀，該建築師事務所也感謝市府支持，讓場域本身潛力得以完全開發。

新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府3項公共建築「動物園視覺」、「州廳廁所改建工程」與「玻璃工坊再生」拿下2021德國iF設計獎（iF Design Award）。圖／新竹市政府提供

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