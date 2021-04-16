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桃園國際棒球場10年租約到期 議員關切招標狀況

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市議會今天舉行體育局工作報告，市議員關切球場修約問題，桃園國際棒球場10年租約今年1月已到期，要求招標過程要公正。圖／市府體育局提供
桃園市議會今天舉行體育局工作報告，市議員關切球場修約問題，桃園國際棒球場10年租約今年1月已到期，要求招標過程要公正。圖／市府體育局提供

中華職棒Lamigo桃猿隊去年轉賣給日本樂天集團，改名為「樂天桃猿」，桃園市議會今天舉行體育局工作報告，市議員關切球場修約問題，桃園國際棒球場10年租約今年1月已到期，要求招標過程要公正；體育局對招標程序掛保證，目前已和廠商進行議約，達成共識後就會正式簽約。

桃園國際棒球場10年前的租約由市府和大桃猿育樂公司簽訂，不過租約今年1月28日到期，現展延6個月。市議員黃婉如質疑，大桃猿育樂公司已把股份賣給樂天集團，是否樂天集團就有特權可在這次招標過程中優先「議約」？體育局長莊佳佳說，「絕對沒有優先議約，有重新啟用招標程序」。

黃婉如指出，市府當初說桃園國際棒球場要採取ROT（Reconstruction重建、Operation營運、Transfer移轉），現在卻改成OT（Operation營運、Transfer移轉），痛批體育局要為他人作嫁衣，「我們還要準備一堆嫁妝再招標？」，現在離7月28日展延期限剩下3個月，要求體育局上緊發條，所有的程序、過程應該公開透明。

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，桃園國際棒球場已是現有場館，採取ROT或OT營運都影響不大，至於為何採用OT營運？的原因為桃園國際棒球場修整建條件未達建築法第9條「建築物之基礎、樑柱、樓地板、屋架及屋頂，其中一種有過半之修理或變更者」的規定，無法採取ROT，才改為OT方向進行。

廖維敏指出，桃園國際棒球場1年租金350萬元，倘若營運收入達3500萬，須提1%作為變動權利金，另外，若要舉辦運動賽事外的活動，須提租金5%給市府。上周已進行廠商遴選，目前和OT廠商正在進行「議約」，達成共識後就會正式簽約。

體育局表示，桃園國際棒球場1年租金350萬元，倘若營運收入達3500萬，須提1%作為變動權利金，另外，若要舉辦運動賽事外的活動，須提租金5%給市府。圖／市府體育局提供
體育局表示，桃園國際棒球場1年租金350萬元，倘若營運收入達3500萬，須提1%作為變動權利金，另外，若要舉辦運動賽事外的活動，須提租金5%給市府。圖／市府體育局提供

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