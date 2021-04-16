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寵物水族新生活節開幕 在台中世貿舉辦至19日
由台中市水族類商業同業公會舉辦的「台中寵物水族新生活節」上午在台中世貿開幕，活動同時還結合寵物業者，展出適合寵物的周邊商品，總計有180個攤位，活動舉辦至19日止，歡迎消費者前往。
水族類商業同業公會理事長羅智慧說，台灣擁有豐富海洋資源，為推廣自然環保與海洋生態教育，展示人工繁殖多樣化的海洋觀賞生物，特別推出這次的新生活節活動，讓民眾可以在疫後展開新生活模式。
除了有20多家水族業者參展，另也結合寵物業者一起舉辦，可以讓消費者在參觀完水族系列後，還可以一次逛寵物市集、大咖旅遊市集、木創市集等，展出內容包括寵物用品、國內精選旅遊、寵物家具用品商品，以及台中在地的木材創意商品及伴手禮展售。
業者蔡裕田在攤位上展示水族箱的創意擺示，此時水族箱已非僅一般的魚類觀賞，而是可以與家中的裝潢和擺示融為一體，展示出新的意境。另外，還有業者引進海馬繁殖，讓水族箱裡有紅的、黃的等不同顏色的海馬，搭配箱中的造景，增添不同的景緻。
此外，展覽期間也舉辦寵愛貓咪的信元盃貓咪趣味大賽，將選出十大貓咪並贈送獎盃、獎品。另也安排水族DIY的手作體驗課程，有苔蘚微景觀—苔癬畫、LED瓶中花園等創作體驗活動。
對於水情嚴峻，羅智慧坦承水族館因為經常需要換水，也受影響，目前以延長換水時間和減少店面的陳列為主，但她表示，家中有水族箱的消費者只要照著一般養殖的程序去做，應仍可因應。另也有業者說，水族箱雖然一定時間需要換水，但並不是全換，尤其許多家庭的水族箱並不大，換水應尚不成問題。
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