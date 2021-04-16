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200桃交警機車安駕訓 確保人員裝備執勤安全

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
重機訓練可以使員警執勤時更有保障。記者鄭國樑／攝影
重機訓練可以使員警執勤時更有保障。記者鄭國樑／攝影

為強化員警對路況、突發狀況即時反應與處理，桃園市交通警察大隊舉辦今年度首辦普通重型機車安全駕駛訓練，第一梯次今天登場，藉由訓練提升員警勤中及勤餘交通安全。

交大表示，這次安全駕駛訓練分8梯次辦理每梯25人，總計200人參訓，並與桃園市駕訓班合作，委託臺灣本田重車安駕中心專業講師授課及實地操演，除講授機車基本構造及PIEV（指駕駛人恢復知覺、智力、情緒和意志所需的時間）認知，並教導員警親自操作機車緊急剎車、剎車距離認知、迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。

交大指出，由於外勤單位同仁不管巡邏或趕赴現場處理民眾報案，大多以重型機車為交通工具，所以機車操駕技巧更為重要，桃園市警局近期大量補足警力，剛畢業年輕員警多數對於機車安全駕駛觀念，及用路危險型態認知不足，偶有交通事故造成人員受傷；藉由這次安全駕駛訓練，讓員警安全駕駛觀念養成及駕駛重型機車技術有效提升，期許未來在執勤駕車過程中能達成零事故，以保障並提升員警安全。

首梯開訓典禮，警政署駐區警監督察江守寰也到場，期許藉由訓練減少員警發生。員警表示，參加機車安全駕駛訓練，體驗急轉閃避與緊急剎車等技巧受益良多，對執勤有相當大的助益。

桃園市警局交通大隊舉辦年度重機執勤訓練，預計有200名隊員可以分梯次受訓。記者鄭國樑／攝影
桃園市警局交通大隊舉辦年度重機執勤訓練，預計有200名隊員可以分梯次受訓。記者鄭國樑／攝影

交大 警察

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