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水庫見底成「遊憩區」 機車闖入亂象多

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
永和山水庫水位直直降，蓄水量現已跌破200萬噸，庫區上游的伯公廟、古厝及永安橋等遺跡重見天日，吸引民眾闖入探訪，水公司強調庫底非民眾遊憩區域，呼籲勿擅闖，如不聽勸將依水利法規定開罰1萬至5萬元。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫水位直直降，蓄水量現已跌破200萬噸，庫區上游的伯公廟、古厝及永安橋等遺跡重見天日，吸引民眾闖入探訪，水公司強調庫底非民眾遊憩區域，呼籲勿擅闖，如不聽勸將依水利法規定開罰1萬至5萬元。記者胡蓬生／攝影

國內乾旱情況迄今未見紓緩，供應竹南、頭份及新竹部分地區供水的苗栗縣永和山水庫的蓄水量已跌破200萬噸，庫區枯竭的情況，一輩子在管理站服務的員工都沒見過，水庫乾涸也使得長年淹沒庫底的伯公廟、古厝及永安橋等遺跡陸續「重見天日」，媒體報導後，吸引許多民眾好奇進入探訪、遊玩，甚至騎機車長驅直入，可能製造垃圾造成汙染水源、環境的疑慮，自來水公司強調水庫蓄水範圍非民眾遊憩區域，呼籲大家不要擅闖，如果不聽勸導，將依水利法規定開罰1萬至5萬元。

永和山水庫今天上午11點的有效蓄水量僅餘 198萬6000噸（立方公尺），持續創下歷史新低水位，目前水庫已無法以自然重力溢流的方式供應原水，必須改採浮筒緊急抽水方式供水。

自來水公司第3區管理處副處長謝東穎表示，目前永和山永庫供水的竹南、頭份及新竹部分地區分甲、乙2區實施「供五停二」，其中甲區用戶數約3.83萬戶，乙區2.95萬戶，每天供水量略有增減，平均一天約需供水6到8萬噸，目前水庫乾涸的情況，連管理站快退休員工都不曾經歷過；永和山水庫為苗栗竹南、頭份、造橋等區域的重要民生水源，如因少數民眾進入蓄水範圍導致汙染，將影響高達8萬以上住戶的飲用水安全。

水公司三區管理處表示，因水庫底的伯公廟等遺跡位於永和山水庫蓄水範圍，並非公告遊憩區域，水公司已將進出水庫的鐵門上鎖並設置警示牌，告知民眾水庫蓄水範圍均屬限制活動區域，並已協調當地警方加強勸導，屆時如仍不依法離開，將依水利法規定，以違反水庫主管或管理機關公告許可的遊憩範圍、活動項目或行為舉發，可處1萬至5萬元罰鍰，呼籲民眾切勿因一時遊興損及公共飲水安全，共同保護水源重地及避免危險發生。

三區處表示，永和山水庫庫區周邊範圍大，且有許多產業道路及通道，難以進行管制，呼籲民眾配合維護水源不要擅闖庫區，至於學校進行戶教學、文史工作者及學者考古需求，請事先與水庫管理中心聯絡以便安排。

永和山水庫水位直直降，蓄水量現已跌破200萬噸，庫區上游的伯公廟、古厝及永安橋等遺跡重見天日，吸引民眾闖入探訪，水公司強調庫底非民眾遊憩區域，呼籲勿擅闖，如不聽勸將依水利法規定開罰1萬至5萬元。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫水位直直降，蓄水量現已跌破200萬噸，庫區上游的伯公廟、古厝及永安橋等遺跡重見天日，吸引民眾闖入探訪，水公司強調庫底非民眾遊憩區域，呼籲勿擅闖，如不聽勸將依水利法規定開罰1萬至5萬元。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫持續創下歷史新低水位，目前已無法以自然重力溢流的方式供應原水，必須改採浮筒緊急抽水方式供水。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫持續創下歷史新低水位，目前已無法以自然重力溢流的方式供應原水，必須改採浮筒緊急抽水方式供水。記者胡蓬生／攝影

水庫 新竹 文史工作者

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