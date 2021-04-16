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部桃與國立陽明交大正式簽約 今成為教學醫院
衛生福利部桃園醫院和國立陽明交通大學，過去就已是健教合作的夥伴，今天陽明交大校長林奇宏與部桃院長徐永年更正式簽約，讓部桃成為國立陽明交通大學「教學醫院」。
陽明大學成立之初，培育的全是公費醫師，林奇宏點出，部桃院長徐永年就是第一屆校友，此外，陽明交大和部桃一直都有密切的健教合作，舉例來說，部桃醫師可到校園兼課、見實習醫學生也能到部桃學習，雙方可藉此關島互相學習精進。
陽明大學和部桃自2016年深化合作，包括聘請專案教師、開辦醫務管理學分班、合作研究等，陽明大學校務會議在去年12月30日，決議讓部桃成為陽明交通大學教學醫院，並同時報備衛福部與教育部，各界相當樂見其成。
林奇宏指出，台灣在疫情過後，要面臨超高齡化社會的種種問題，高齡化社會對醫療健康照護的資源需求非常大，也希望藉由陽明交大與部桃的合作，造福桃園市民。
徐永年讚賞，陽明交大過去在防疫方面做得相當優秀，且醫院與陽明交大合作後學問變多、服務更好，對醫療品質的提升相當有助益，相信結合雙方的能力後，可以讓防疫工作更加完整。
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