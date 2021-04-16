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苗栗衛生局用烘焙玩出孩子專注力 親子製作馬克杯蛋糕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍診所復健科舉辦用烘焙玩出專注力活動，受家長與小孩喜愛，也增進親子間的互動。圖／大千健康醫療體系提供
後龍診所復健科舉辦用烘焙玩出專注力活動，受家長與小孩喜愛，也增進親子間的互動。圖／大千健康醫療體系提供

苗栗縣衛生局與後龍診所復健科為讓家長了解孩童發展篩檢及早期療育的重要性，最近共同舉辦「用烘焙玩出專注力」活動，由職能治療師引導家長帶領小朋友一同製作馬克杯蛋糕，過程中與家長分享如何觀察孩子的精細動作及訓練專注力，活動後家長與小朋友也一起品嘗手作蛋糕的成果，不僅增加親子間的互動，也提升孩子自信心。

職能治療師葉芳妤發起這次「用烘焙玩出專注力」親子活動，她本身也熱愛烘焙，她說孩子的精細動作發展與專注力，需要家長在日常生活中觀察，因此將烘焙融入活動，透過製作過程來觀察孩子的發展狀況，培養他們專注於一件事的態度。

苗栗縣衛生局保健科科長陳淑珠到場指導，她表示4月是兒童發展篩檢月，提醒民眾0-6歲是兒童發展的重要關鍵年齡，如果能透過早期篩檢找出發展遲緩的孩子，在3歲前黃金時期接受早期療育，效果將倍增。

如何提高孩子的精細動作表現呢？葉芳妤提供3點建議，首先活動前要暖身，在做困難精細動作前，先讓孩子動動手指做好準備；增加不同體驗，多讓小朋友觸摸不同的材質、操作不同的工具；請小朋友動手幫忙做家事，從生活中練習，家長不要為了趕時間或擔心孩子做不好而代勞。

參加活動的家長說，平常在家很少讓孩子接觸烘焙的事物，這次能和小孩一同製作蛋糕覺得很有趣，從中了解小朋友在不同年齡層應發展的精細動作，回到家後會繼續落實在日常生活中。

透過活動家長可以觀察孩子的精細動作，也能訓練孩子的專注力。圖／大千健康醫療體系提供
透過活動家長可以觀察孩子的精細動作，也能訓練孩子的專注力。圖／大千健康醫療體系提供

衛生局 親子

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