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影／新竹市不許設舊衣回收箱 社福團體自立自強
回收舊衣再變賣，是不少社福團體收入來源之一，不過近年因疫情影響，舊衣外銷出不去，舊衣回收價格直直落，社福團體感嘆舊衣回收收入變少，如今市府又不准設舊衣回收箱，只好另覓社區、私人土地設置，但也希望大家回收舊衣前先挑選過，不要再將發霉、泛黃的衣物混雜其中，更切勿棄置餿水、死貓等，徒增身障者負擔。
新竹市脊髓損傷協會設置150個舊衣回收箱，定期巡視回收，每月約收到16公噸二手衣物，不乏有品牌全新衣褲，1件可變賣200多元，其餘保存狀況良好的衣物則會在據點販售，1件30元起跳，吸引婆婆媽媽來尋寶，移工更是主要客源，買走好幾袋衣物。
協會總幹事彭莘茹說，二手衣物價格低廉，尤其受到移工歡迎，曾有移工遠從中壢南下選購，但去年受到疫情影響，很多移工出不了遠門，據點收入受影響，加上4月起市府又不準設舊衣回收箱，也預估回收量大減，雖市府環保局說會分配，但仍待觀望。
新竹市身心障礙者聯合就業協會總幹事江玉英也提到，從回收箱收來的舊衣部分留在協會自營的愛物小舖販售，或參與公益跳蚤市場等活動，但去年起相關活動變少，加上疫情因素，回收商收購價也從1公斤6到7元下滑到2到3元，整體收入大不如前。
由於新竹市鼓勵民眾將衣物交給資收車與5個社福團體，在地社團也希望市府加強宣導舊衣回收各項事宜，若已經有破損、泛黃或是拉鍊壞掉就不要捐出，直接當一般垃圾即可，棉被、枕頭與貼身衣物也不要回收，否則還要再花人力整理丟棄，負擔很大。
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