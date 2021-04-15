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桃園龜山人口激增地政爆量 地政所擴大揭牌服務更方便

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）主持龜山地政事務所擴大服務揭牌、民眾洽辦地政業務更方便。圖／桃園市府提供
桃園市長鄭文燦（左三）主持龜山地政事務所擴大服務揭牌、民眾洽辦地政業務更方便。圖／桃園市府提供

桃園市龜山區人口成長逾16.4萬人，地政業務案量激增，市府地政局重整原鄉民代表會大樓1樓空間，由市長鄭文燦今天下午主持龜山地政事務所擴大服務揭牌、表示，將民眾最常洽辦的地政登記業務從2樓移到1樓，增設5個全功能櫃檯，結合地稅局提供臨櫃及律師駐點諮詢服務，讓民眾地政洽公更方便。

市議員林正峰曾任龜山鄉長，升格後龜山人口增加、地政業務量爆增，他提案建議原鄉民代表會大樓增設龜山地政事務所，市府從善如流，在該舊鄉代大樓2、3樓成立龜山地政事務所、1樓交由住宅發展處辦公，由於住發處另搬大樓搬走，留下1樓辦公空間。

市府地政局長蔡金鐘表示，原住發處搬走後，該局將龜山地政所洽辦最多的登記業務搬至1樓，增設5個全功能櫃台之外，室外增設24小時「地政i領件」服務，民眾可直接至1樓全功能櫃檯或服務台辦理，也可利用設置於室外的「地政i領件」郵箱，在非辦公時間領收案件，大幅縮短民眾洽公時間，讓民眾洽辦地政業務更方便。

鄭文燦 律師

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