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影／目擊火警停路邊報案遭開單 車主心寒：不想再多管閒事

聯合報 / 記者楊湛華曾健祐／桃園即時報導
消防車抵達現場後停在郭姓民眾車（右）前。圖／讀者提供
消防車抵達現場後停在郭姓民眾車（右）前。圖／讀者提供

桃園市一社區昨日下午發生火災，郭姓民眾路過發現，撥打119報案後將轎車停在路邊紅線處，並引導消防車尋找起火點，事後卻發現因違規停車被開立逕行告發單，自覺冤枉便投訴轄區警局。警方初步檢視畫面後表示，將進一步向消防局查證，若屬實將不予告發。

昨日下午2時許國豐三街有社區起火，郭姓民眾駕車路過，見狀便撥打119報案，並把車停在事發社區前紅線上，隨後引導趕至現場的消防車停在自車後方的公車停靠區，另一輛消防車則停在自家車前方路邊，後來員警因接獲民眾舉發，在救災結束後對違停車輛開立逕行舉發單。

郭姓民眾說，當時目睹社區有濃煙竄出，便馬上報案，為辨明起火樓層，便就近將車輛停在社區前。消防車到場後，他有詢問消防人員，是否需要移動車輛，得到「先不用」的回覆，加上自車被擋住無法出入，便未移動，不料卻在救災結束後看到員警正在開單。

郭姓民眾說，當下他主動向員警出示通聯紀錄，說明自己是報案人，自車又被消防車擋住無法移動，消防員也表示先不用移，仍被開立逕行舉發單（白單），感覺很冤枉，直言「以後不想再多管閒事」，並致電投訴轄區桃園分局。

桃園分局指出，轄下龍安派出所接獲民眾報案後，便趕抵現場管制交通，因接獲現場民眾檢舉，稱社區前有自小客車違停，員警見駕駛不在車上，便依規定開立逕舉單。

桃園分局表示，在接獲郭姓民眾投訴後，已初步檢視相關畫面，發現他確有報案，也有引導消防車停靠及尋找起火點，將進一步向消防局確認，車輛是否被擋住無法移動，如經查屬實，將不予告發。

郭姓民眾協助報案卻被開白單。圖／讀者提供
郭姓民眾協助報案卻被開白單。圖／讀者提供

違停 消防員 公車

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