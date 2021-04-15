家住石門水庫島上沒有自來水 一條連外安全的路也難求

「（我們）就住在石門水庫的島上，但是沒自來水」，泰雅族人黃智靖住在石門水庫大壩碼頭對面的仙島，他是藝人「小薰」黃瀞怡的叔叔，叔姪是島上第3、4代住民，今年水庫逢嚴重枯水期，小薰IG一篇「回家路好難」引發社會議論。

黃智靖指出，水庫是自來水淨水廠的源頭，住在水庫的島上沒自來水滿諷刺的。

黃智靖說，他的家族住在仙島多年，他是第3代，在還沒有石門水庫的年代，祖父也有20公頃良田，政府蓋水庫以後農田和原住民族的權益都被淹沒了，水庫、自來水公司供水要收費，原住民族住在這裡完全感受不到被政府照顧。

黃智靖表示，島上沒自來水，當初要引山泉水大溪公所補助管線材料，架設2公里的施工費用卻要他們自己負責，好不容易有原住民族委員會等公部門成立，仙島列為原住民族保留地，但還是有不少生活、交通上的問題要自己解決。

黃志靖說明，他們只求生活方便，過去提出蓋橋，和整修出一條安全平坦的路讓對外交通順暢，但是都都被以集水區的名義打回票，他實在不能理解，過去台電在仙島建超高壓電塔的時候，都用流籠運送物資，為什麼現在連要求有流籠以便緊急需求時可以使用，政府都做不到。他記得以前讀國小、國中的時候，凌晨4點多母親就起來做飯，然後父親用船送他到對岸，他再自己搭車到石門國小、石門國中已經是8點，這樣子的環境換成現在，沒有人會再想把自己的孩子放在仙島。

黃智靖的父親黃榮泉生前是泰雅民族議會議長，也是桃園市復興（鄉）區農會的創會理事長，縣制時期曾任復興鄉代表會代表、副主席，是泰雅族的耆老和頭目，畢生為原住民族爭取權益，發揚原住民族文化，黃智靖也是現任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員。