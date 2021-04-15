新竹市4月起舊衣回收箱「消失」街頭 社福團體大吐苦水

新竹市街頭擺放468個舊衣回收箱近來消失，民眾拎著滿袋衣物紛紛撲空，原來是舊衣回收箱常爆箱，市府認為有礙市容，經評估決定4月起不再准予設置，社福團體大吐苦水認為人力有限，無法隨時巡查，政策倉促讓人措手不及，更憂心未來都撤了，恐讓收入銳減，環保局強調會要求民眾將舊衣交給資收車等處，並妥善分配給各社團。

新竹市訂有申請舊衣收集再利用設施管理辦法，陸續有4家社福團體獲准設置，全市編號列管468個舊衣回收箱，並由申請設置的社福團體負責管理，但因社團無法24小時巡查，容易形成髒亂點，今年過年就出現數十個回收箱爆滿，一旁舊衣物堆成小山。

「不要的棉被、枕頭都丟來，也增加社福團體負擔！」市府環保局認為，核准設置舊衣回收箱希望落實垃圾零廢棄，並照顧在地弱勢群體，但無專人過濾管理回收箱，民眾回收衣物也搞不清哪些可以回收，因衍生成為髒亂點，決定廢止該設施管理辦法。

新竹市脊髓損傷者協會總幹事彭莘茹說，協會人力有限，確實無法隨時巡查清理，但有時候早上才剛清完，下午又堆積如山，也希望民眾互相尊重配合，「箱子滿了就不要堆置箱外」，協會據點也常被人堆置一袋袋舊衣，倉庫滿到差點連鐵門都拉不下。

新竹市身心障礙者聯合就業協會等社福團體也認為撤離舊衣回收箱政策倉促，先是2、3月份多次發文要求先撤有環境疑慮的回收箱，期限還沒到，環保局就先行夾走，3月中更直接命令月底前就要全數撤除，大家都措手不及，由於數量龐大，根本撤不完。

新竹市身心障礙者聯合就業協會總幹事江玉英無奈，舊衣回收箱「爆箱」問題，並非責任都在社福團體，3年前各社團花錢添購箱子，並尋覓合適地點通過審核，也配合市府要求統一顏色，但部分民眾未遵守規定，甚至出現同業任意棄置舊衣到竹市的舊衣回收箱，有些又臭又濕滿溢到路上，居民看到又會檢舉，只好連忙清理，幫忙丟棄。

市府環保局指出，4月起，鼓勵民眾將回收衣物打包後，直接交給沿線資源回收車回收，或直接送5處有收取舊衣回收的社福團體，以利專人過濾，並強調資收車收取的舊衣「會全部回到社福團體」，也請社福團體放心，不會有先挑走價高衣物的問題。