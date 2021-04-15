台南優質關廟金鑽鳳梨 新竹市農會也買得到
台南市關廟盛產金鑽鳳梨，「台農十七號」甜美多汁、肉質纖細，很受民眾喜愛，新竹市農會為推廣國產優質水果，即日起與台南市關廟區農會合作，市農會總幹事鍾祥銘說，歡迎民眾前往新竹市農會社區小舖選購產地直送的關廟鳳梨，品嘗新鮮鳳梨。
新竹市政府產發處表示，台南關廟地處熱帶日照充足，土壤屬紅砂土，排水良好且呈微酸性，適合栽培高品質鳳梨，產出的鳳梨果肉細緻、口感軟嫩，滋味酸甜可口，尤其關廟盛產的台農十七號，也是民眾熟知的「金鑽鳳梨」，金色外皮更是格外討喜。
每年4月為關廟金鑽鳳梨邁入盛產，新竹市農會與關廟區農會合作販售關廟產地直送的金鑽鳳梨，鍾祥銘今天也和新竹市政府產業發展處科長趙淑琴一同合照，大力推廣國產鳳梨，新竹民眾不用跑到南部，在新竹就能選購到當季香甜多汁的鳳梨；新竹市農會社區小舖三喜の店位於新竹市中山路598號，可電洽03-5386143#104訂購。
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