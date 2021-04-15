台南優質關廟金鑽鳳梨 新竹市農會也買得到

台南市關廟盛產金鑽鳳梨，「台農十七號」甜美多汁、肉質纖細，很受民眾喜愛，新竹市農會為推廣國產優質水果，即日起與台南市關廟區農會合作，市農會總幹事鍾祥銘說，歡迎民眾前往新竹市農會社區小舖選購產地直送的關廟鳳梨，品嘗新鮮鳳梨。

新竹市政府產發處表示，台南關廟地處熱帶日照充足，土壤屬紅砂土，排水良好且呈微酸性，適合栽培高品質鳳梨，產出的鳳梨果肉細緻、口感軟嫩，滋味酸甜可口，尤其關廟盛產的台農十七號，也是民眾熟知的「金鑽鳳梨」，金色外皮更是格外討喜。