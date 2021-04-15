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828公投監察員津貼近2千元 新竹市招募好冷還差500人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
8月28日將進行公投法修正後的首度公投，除了4大公投案，新竹市還有唯一的「新竹市喝好水」地方性公投，預計6月初將辦模擬投票，圖為新竹市選委會。記者張裕珍／攝影
8月28日將進行公投法修正後的首度公投，除了4大公投案，新竹市還有唯一的「新竹市喝好水」地方性公投，預計6月初將辦模擬投票，圖為新竹市選委會。記者張裕珍／攝影

8月28日將進行公投法修正後的首度公投，除了4大公投案，新竹市還有唯一的「新竹市喝好水」地方性公投，預計6月初將辦模擬投票。不過，今年首度單獨辦理公投，新竹市選委會發現招募監察員不如預期，需要692人目前還差500多人，據了解，國民黨力推反萊豬公投，但藍營派員擔任監察員也不如想像熱絡，讓選務人員覺得納悶。

新竹市選委會指出，今年度的全國性與新竹市地方性公民投票將於8月28日早上8點起至下午4點進行投票，新竹市選委會近期會同新竹市東區、北區、香山區公所等選務中心，展開管理員、監察員等工作人員招募作業，目標6月30日前招募完成。

管理員需半數以上為公教人員，因工作津貼約2700元比監察員多，加上今年只單純辦公投，新竹市選委會對於招募管理員不太擔心，倒是346個投開票所各須2名監察員，預計招募監察員東區320人、北區244人、香山區128人，但現在總共只招100多人。

新竹市選委會指出，以往公投綁大選，多由各候選人或推薦候選人的政黨平均推薦監察員，但今年公投沒綁選舉，只要為18歲到72歲之間的民眾且身體健康者即可報名，但今年開放報名迄今乏人問津，多是曾擔任過監察員的「老面孔」回鍋參與。

新竹市選委會指出，擔任監察員須參與7月份的講習，連同講習費與公投當天的津貼與誤餐費約可領2千元，當天只需監看投票情形與維持秩序，且可在工作的投開票所就近投下公投票，工作相對單純，希望各界踴躍報名。

8月28日當天公投，將進行全國性公投案有4案分別為核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選與珍愛藻礁公投案，新竹市還獨有由彭桂枝領銜提出的新竹市喝好水地方性公投案，經初步統計，新竹市18歲以上具公民投票權人數有36萬3375人。

因應8月公投將上場，台灣乾淨水行動聯盟預計派30人擔任監察員，積極推動反萊豬、公投綁大選2大公投案的國民黨則相對「靜悄悄」，國民黨新竹市黨部說，公投屬於全民，黨部有在招募監察員，但不會放在主軸，並會持續宣導反萊豬為投票加溫。

新竹市選委會指出，已函請新竹市政府暨所屬機關學校、新竹市轄內各中央機關所屬單位、各大專院校、高中職及關懷輔導新住民單位團體等，推薦適當人選擔任本次公民投票各投開票所工作人員，有意參與者可上選委會網站了解資訊，並向公所報名。

公投 新竹 選委會

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