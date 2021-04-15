二手家具創新生 桃園環境教育展實踐循環經濟

桃園市環保局今天起在IKEA桃園店舉辦「環境教育主題展」，展場中將學校汰換的課桌椅、各式廢棄家具及舊衣物等，藉由師傅的巧手妙思整修或重製為文創商品、桌椅、櫃子、衣物、包包，創造舊物嶄新的價值，實踐循環經濟。「台版氣候少女」王宣茹在4月22日世界地球日當天，也會到場分享16歲學生如何推動全國漸進禁用免洗餐具的故事。

桃園市長鄭文燦今參加活動，穿上手工縫製的再利用牛仔布配件，化身模特兒為展覽拉開序幕。他表示，環境教育主題展邁入第3年，本次以「環境職人綠生活」為主題，民眾可透過靜態展學習環保知識、互動學習區體驗解謎遊戲，展覽期間有環境職人分享與創意DIY課程，也將桃園市環境教育特色景點融入主題展中，讓民眾不用到米蘭，就可以欣賞到「永續綠時尚」主題秀。

環保局長呂理德表示，今年的展覽邀請許多單位共同響應，希望透過實際的行動，推廣環境教育與保育議題，而今年度更透過教育部推廣的大學社會責任實踐計畫與中央大學合作，讓學生參與培訓為主題展擔任解說員，攜手為家園盡一份心力。