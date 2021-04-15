快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二手家具創新生 桃園環境教育展實踐循環經濟

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今參加環境教育主題展，為展覽拉開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今參加環境教育主題展，為展覽拉開序幕。記者朱冠諭／攝影

桃園市環保局今天起在IKEA桃園店舉辦「環境教育主題展」，展場中將學校汰換的課桌椅、各式廢棄家具及舊衣物等，藉由師傅的巧手妙思整修或重製為文創商品、桌椅、櫃子、衣物、包包，創造舊物嶄新的價值，實踐循環經濟。「台版氣候少女」王宣茹在4月22日世界地球日當天，也會到場分享16歲學生如何推動全國漸進禁用免洗餐具的故事。

桃園市長鄭文燦今參加活動，穿上手工縫製的再利用牛仔布配件，化身模特兒為展覽拉開序幕。他表示，環境教育主題展邁入第3年，本次以「環境職人綠生活」為主題，民眾可透過靜態展學習環保知識、互動學習區體驗解謎遊戲，展覽期間有環境職人分享與創意DIY課程，也將桃園市環境教育特色景點融入主題展中，讓民眾不用到米蘭，就可以欣賞到「永續綠時尚」主題秀。

環保局長呂理德表示，今年的展覽邀請許多單位共同響應，希望透過實際的行動，推廣環境教育與保育議題，而今年度更透過教育部推廣的大學社會責任實踐計畫與中央大學合作，讓學生參與培訓為主題展擔任解說員，攜手為家園盡一份心力。

活動期間每週六、日邀請到手作創藝達人帶來環保DIY體驗課程，以及環境職人分享；此外，主題展現場還有打卡專區，讓民眾可以和各式環境職人拍照打卡留念，參加活動者還有機會兌換限量霜淇淋。展覽從4月15日持續到4月25日，為期11天。

桃園市長鄭文燦今參加環境教育主題展，為展覽拉開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今參加環境教育主題展，為展覽拉開序幕。記者朱冠諭／攝影

DIY 教育部

延伸閱讀

桃園徵才釋2500個職缺 軍工企業秀砲彈、裝甲車吸睛

桃園AZ疫苗接種率達7成 昨再獲1300劑疫苗

桃園第一個古蹟歷史環境教育場域 大溪木博館群有看頭

特生中心百所生態中小學募集計畫 招募教師受訓參加

相關新聞

缺水讓小薰說回家路好難 石門水庫仙島住民：說得沒錯

全台水庫遭遇歷年罕見的枯水期，舒力基颱風恐怕也難為台灣帶來有效的降雨量。石門水庫今天水位221.89公尺，有效蓄水量（率...

828公投監察員津貼近2千元 新竹市招募好冷還差500人

8月28日將進行公投法修正後的首度公投，除了4大公投案，新竹市還有唯一的「新竹市喝好水」地方性公投，預計6月初將辦模擬投...

二手家具創新生 桃園環境教育展實踐循環經濟

桃園市環保局今天起在IKEA桃園店舉辦「環境教育主題展」，展場中將學校汰換的課桌椅、各式廢棄家具及舊衣物等，藉由師傅的巧...

影／苗栗客家桐花祭起跑 桐花飛雪美景再現

苗栗縣各地的桐花已逐漸綻放，桐花飛雪的美景重現人間，苗栗縣政府上午宣布2021苗栗客家桐花祭起跑，並以「185聯盟」的口...

桃園徵才釋2500個職缺 軍工企業秀砲彈、裝甲車吸睛

桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動，包括日月光等68家廠商參與，釋出2500個以上工作機會，薪資最高達10萬...

草漯沙丘地景人間秘境 沙丘館里海學堂秀環教生態遊

桃園市政府為打造觀音草漯沙丘地質公園景點，選定觀音濱海遊憩區舊遊客中心改裝變身草漯沙丘地景展示館、里海學堂，里海學堂將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。