影／苗栗客家桐花祭起跑 桐花飛雪美景再現

苗栗縣各地的桐花已逐漸綻放，桐花飛雪的美景重現人間，苗栗縣政府上午宣布2021苗栗客家桐花祭起跑，並以「185聯盟」的口號行銷，今年苗栗桐花祭縣內共有14場活動，包括桐花婚禮、漫步賞桐步道、桐花市集及音樂派對等，縣府歡迎大家共下來苗栗賞桐賞螢「遶山花」，欣賞苗栗滿山遍野的白雪美景。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗客家桐花祭的活動期間，也正是賞螢的好季節，隨後還有繡球花季、桃李季登場，到苗栗旅遊、登山健行、賞花賞螢正是時候。

文觀局長林彥甫表示，去年桐花祭活動因疫情幾乎全部停擺，今年縣內的桐花祭，縣府4月25日將在西湖渡假村恢復舉辦大型桐花婚禮，共有36對新人參加， 此外大湖、通霄、銅鑼、三灣、三義、南庄、苗栗、公館等8個鄉鎮市也安排桐花祭活動，還有頭份社會志工協會、舊山線文化產業協會、濫坑社區發展協會、領先跨業協會、南庄鄉觀光產業協會也都安排了一系列豐富活動，從4月24日至5月29日陸續推出，正好可以 「185聯盟」來概括今年苗栗桐花祭活動規畫。

苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤上午在縣府大廳連袂宣布今年苗栗客家桐花祭啟動，徐耀昌表示苗栗擁有得天獨厚的觀光特色，桐花之美更居全台之冠，縣內部分地區的桐花已綻放，為桐花祭揭開浪漫序幕，期望透過這場春季賞花盛事，串聯各鄉鎮客庄風情與自然人文魅力，活絡在地產業發展，讓各地民眾深入體驗苗栗桐花步道之美及感受浪漫客家風情，感受苗栗花季的人文風情。

此外，4、5月也是賞螢火蟲的季節，苗栗縣低開發、保留原始山林環境，孕育出豐富的自然生態，先天條件佳，有全國知名的賞螢秘境，包括卓蘭鎮岩川森林民宿、大湖鄉大窩山區及「國際慢城」三義及南庄鄉，緊鄰溪澗、峭壁、谷圳及老籐等特色景點，都可在仲夏時期感受到螢火蟲的繁星點點。