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缺水讓小薰說回家路好難 石門水庫仙島住民：說得沒錯

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
仙島（右）在石門水庫大壩碼頭（左）的對岸。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像
仙島（右）在石門水庫大壩碼頭（左）的對岸。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像

全台水庫遭遇歷年罕見的枯水期，舒力基颱風恐怕也難為台灣帶來有效的降雨量。石門水庫今天水位221.89公尺，有效蓄水量（率）5632.11萬立方公尺（28.55％）前一陣子已經是歷年第3枯，眼前繼續下探第2枯。

藝人「小薰」黃瀞怡老家在石門水庫大壩碼頭（壩頂）對面的「仙島」，小薰日前在IG一篇「回家路好難」引起高度關注，也喚起不少人對仙島的記憶。

不少人以為石門水庫只有薑母島住人，前一陣子島上住民在草坪上劃出「SOS」，抱怨薑母島碼頭成了泥地，政府漠視島上住民搭船的安全和便利。小薰IG「回家的路好難」，讓不少人發現原來石門水庫還有仙島，仙島上也有住家。小薰描述小時候住仙島，上學是爸爸開小船送她到對岸的學校，逢枯水期嚴重的時候水庫水位下降，仙島的碼頭不能像平常一樣輕鬆上下船，這次枯水期比以前嚴重許多，她日前回家從大壩搭小船準備到仙島，即使舢舨也會擱淺，父親要開「怪手」挖出一條路讓她能順利走回家，下船時腳還是要踩著淤泥走，因此大嘆「回家路好難」。

小薰的叔叔黃智靖也住在仙島，他是總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會的委員，他表示仙島是原住民族保留地，最多的時候住了60多人，現在還有3戶都是泰雅族人。石門水庫水位235公尺的時候仙島碼頭可以正常上下船，上岸後走回家是上坡路要15分鐘，現在水位221公尺小船難靠岸，下船要先踩淤泥，30分鐘才能到家，水庫水位一直下降，就算今天用挖土機在仙島碼頭開出一條比較平坦的路方便走回家，但是到了明天水位又降，又露出新的淤泥攤地，一樣又要踩在泥地裡搭船，或下船的時候踩泥地上岸。

黃智靖說，仙島的住家靠打零工、捕魚或的外地工作維生，他和妻子在壩頂旁經營「泰雅食堂」，是接手父母親傳下來的餐廳，他認為無論仙島或薑母島，連外交通和民生問題確實長期被忽視，就像小薰說的「回家路好難」。

石門水庫水位雨直下降，仙島碼頭已經成了淤泥地。記者鄭國樑／攝影
石門水庫水位雨直下降，仙島碼頭已經成了淤泥地。記者鄭國樑／攝影
藝人小薰的叔叔黃智靖住仙島，必須踩泥地上下船。記者鄭國樑／攝影
藝人小薰的叔叔黃智靖住仙島，必須踩泥地上下船。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 碼頭 原住民

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