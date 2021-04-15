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桃園徵才釋2500個職缺 軍工企業秀砲彈、裝甲車吸睛

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動。記者朱冠諭／攝影

桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動，包括日月光等68家廠商參與，釋出2500個以上工作機會，薪資最高達10萬元。本次活動在一樓廣場展示由民間企業自主研發的艦用30公釐遙控砲塔、四輪甲車等軍事裝備，成為展場焦點之一。

金賓汽車位於桃園龜山華亞科學園區，是台灣非民用賓士車最大代理商，也肩負軍用車輛維修重責大任。徵才會場可見艦用30公厘遙控砲塔，上頭武器一分鐘可以發射200發砲彈，最遠5公里，現場也展示新冠肺炎負壓隔離病房、中型戰術輪車及賓士輕型戰術輪車等裝備，期盼招募更多退伍軍人加入國防工業。

桃園市長鄭文燦致詞表示，目前正值畢業季求職高峰期，今天活動包括電子業、科技業、服務業、物流業及照顧服務業等都有參與，薪資都是3萬元以上，其中大江國際及日月光釋出的職缺，最高更可達10萬元。

鄭文燦說，勞動局推出就業方案，未滿30歲、高中職以上畢業並設藉桃園市的首次就業及待業青年，經就業職訓服務處推介工作，受僱於事業單位滿6個月，最高可領取2萬1000元就業獎勵金，求才廠商可獲得獎助金1萬元；年滿50歲符合退休資格或離開勞動力市場逾3個月以上的中高齡及高齡者，經就業職訓服務處推介工作就業滿90日，每人可獲得1萬元獎勵金。

榮民服務處長徐偉光表示，本次活動安排國軍人才招募中心、就業情報公司、台北榮民總醫院桃園分院等單位共同參與，並特別規畫「就業促進專區」及免費「履歷健診及職涯諮詢」攤位，盼協助卸任軍職人員及求職民眾順利就業。

桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動，吸引大批民眾求職。記者朱冠諭／攝影
桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動，吸引大批民眾求職。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參觀由金賓汽車公司自製的艦用30公釐遙控砲塔。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參觀由金賓汽車公司自製的艦用30公釐遙控砲塔。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦與金賓汽車董事長李大偉參觀新冠肺炎負壓隔離病房。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦與金賓汽車董事長李大偉參觀新冠肺炎負壓隔離病房。記者朱冠諭／攝影
金賓汽車公司自製研發的艦用30公釐遙控砲塔。記者朱冠諭／攝影
金賓汽車公司自製研發的艦用30公釐遙控砲塔。記者朱冠諭／攝影

榮民 退伍軍人

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