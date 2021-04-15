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桃園徵才釋2500個職缺 軍工企業秀砲彈、裝甲車吸睛
桃園市榮民服務處與市府今舉辦桃園市聯合徵才活動，包括日月光等68家廠商參與，釋出2500個以上工作機會，薪資最高達10萬元。本次活動在一樓廣場展示由民間企業自主研發的艦用30公釐遙控砲塔、四輪甲車等軍事裝備，成為展場焦點之一。
金賓汽車位於桃園龜山華亞科學園區，是台灣非民用賓士車最大代理商，也肩負軍用車輛維修重責大任。徵才會場可見艦用30公厘遙控砲塔，上頭武器一分鐘可以發射200發砲彈，最遠5公里，現場也展示新冠肺炎負壓隔離病房、中型戰術輪車及賓士輕型戰術輪車等裝備，期盼招募更多退伍軍人加入國防工業。
桃園市長鄭文燦致詞表示，目前正值畢業季求職高峰期，今天活動包括電子業、科技業、服務業、物流業及照顧服務業等都有參與，薪資都是3萬元以上，其中大江國際及日月光釋出的職缺，最高更可達10萬元。
鄭文燦說，勞動局推出就業方案，未滿30歲、高中職以上畢業並設藉桃園市的首次就業及待業青年，經就業職訓服務處推介工作，受僱於事業單位滿6個月，最高可領取2萬1000元就業獎勵金，求才廠商可獲得獎助金1萬元；年滿50歲符合退休資格或離開勞動力市場逾3個月以上的中高齡及高齡者，經就業職訓服務處推介工作就業滿90日，每人可獲得1萬元獎勵金。
榮民服務處長徐偉光表示，本次活動安排國軍人才招募中心、就業情報公司、台北榮民總醫院桃園分院等單位共同參與，並特別規畫「就業促進專區」及免費「履歷健診及職涯諮詢」攤位，盼協助卸任軍職人員及求職民眾順利就業。
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