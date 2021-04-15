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草漯沙丘地景人間秘境 沙丘館里海學堂秀環教生態遊
桃園市政府為打造觀音草漯沙丘地質公園景點，選定觀音濱海遊憩區舊遊客中心改裝變身草漯沙丘地景展示館、里海學堂，里海學堂將在明天啟用、沙丘地景展館預定7月開幕，市府海洋管理工程處長林立昌今天下午表示，未來以沙丘地景館為中心，里海學堂為環境教育場所，搭配潮音海、白沙屯2條觀景步道，將可完整體驗沙丘生態地景旅遊之美。
「台版撒哈拉沙漠」之喻的觀音區草漯沙丘，綿延8.1公里、面積達284公頃起伏的沙丘，十分壯觀，市府成立全國第3座地質公園，去年率先啟用參觀沙丘的潮音海觀景步道後，目前第2條白沙屯觀景步道完後，受停車場弊案影響尚未完工啟用。
桃園市長鄭文燦形容「國人一輩子要去一次以上人間秘境」的草漯沙丘地景，市政府去年來全力打造該沙丘生態旅遊景點，在2條觀景步道興建同時，市府海管處去年在荒廢的觀音濱海遊憩區（舊觀音海水浴場）遊客中心重新整修，規畫草漯沙丘地景展示館及里海學堂。
林立昌表示，里海學堂已經完工，預定明天開幕，今後針對一般民眾、國中小老師、沙丘生態解說員及環保志工培訓，做為全年齡層的環境教育場所，另正在改裝的沙丘地景展示館，預定今年7月開幕，未來將做為地景遊客中心及環教中心，在沙丘館旅遊介紹後，遊客經由戶外2條觀景步道前往，可完整欣賞草漯沙丘地景生態之美。
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