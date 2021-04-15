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新竹市24日首辦17公里親子單車賽 500人報名秒殺
新竹17公里海岸線沿途自行車道風景優美，新竹市政府敲定24日首次舉辦「吹海風 吃好料 17公里海岸 親子單車遊」活動，當天將仿造馬拉松補給品模式，每2公里就讓參加者品嘗補給美食，有海產、米粉和滷味等，報名費全免，完成17公里者還可抽GOGORO、APPLE WATCH等大獎，由於有吃有玩又有拿，報名開放8小時就秒殺。
新竹市城市行銷處長顏章聖說，17公里海岸線很受歡迎，一般人騎完單程約花1小時，今年首度舉辦親子單車遊活動，主要希望介紹沿線新完成的景點，昨晚先透過「新竹市新鮮事」釋出報名訊息，短短8小時就額滿，也請向隅者多體諒，因單車道路幅有限，500人已是最大容量，無法再增加名額，歡迎民眾利用平假日來訪海岸線一遊。
新竹市長林智堅也說，新竹17公里海岸線透過修復工程，改善沿路照明和自行車道，更修復海岸及周邊生態環境，如今17公里兼顧安全與美景，不僅有近距離觀賞生物的賞蟹步道、南港賞鳥區；還有2層樓高的溜滑梯的南寮服務中心、更有香山濕地生態公園等，還有絕美打卡景點包含風情海岸步道、白雲橋自行車道、知名景點豎琴橋等。
林表示，市府這次集結在地知名美食業者響應單車遊活動，設置補給處招待車友享用如香山纖碧爾的精釀黑麥汁、香山牧場鮮奶等，另參賽者在港南運河、金城湖、彩虹大橋、賞蟹步道、豎琴橋、南港站任1處拍照打卡，還可兌換新竹市立動物園門票。
新竹市城市行銷處指出，17公里ㄧ直是竹市首屈一指的觀光勝地，沿途景點適合大小朋友，包含新竹南寮漁港、小朋友最愛的Pushbike港南運河公園、網美喜愛的賞蟹步道、造型如豎琴般的豎琴橋，歡迎大家一同騎單車，見證17公里海岸線的改變。
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