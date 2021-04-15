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窄巷卡轎車動彈不得引發瓦斯外洩疑慮 住戶：60年首見
苗栗市僑育北街一處狹窄巷道上午10點多突然有輛黑色轎車誤闖進入，卡在巷弄間動彈不得，車主跟副駕駛座的乘客只能由後車門爬出，當地居民說住了60年，第一次有汽車「開進去」；警方調查發現60歲的男性車主因想抄近路，誤闖狹小巷道，只能請拖吊車先處理，由於意外發生時汽車擦撞到住家外牆的天然氣管線，一度引發居民疑慮，擔心瓦斯外洩，經中油公司確認並未外洩，化解一場虛驚。
苗栗消防分隊上午10點左右獲報案，苗栗市僑育北街巷弄裡闖進一輛轎車，車子的右前輪掉進路邊小水溝裡，導致車頭向右偏移撞到民宅鐵捲門，也擦撞到外牆天然氣管線，因操作空間狹窄，消防隊員只能爬上引擎蓋偵測是否有瓦斯外洩，與中油天然氣公司再次確認後，未發現瓦斯洩漏，車主與乘客都沒有無外傷，車輛後來由警方協助，請拖吊車將車子拖走。
苗栗縣消防局指出，如民眾遇到瓦斯洩漏或有聞到瓦斯異味，不要猶豫請依下列步驟冷靜處理，包括禁止使用火源及電氣、檢查並關閉所有瓦斯設備、慢慢推開窗戶，讓空氣自然流通，稀釋瓦斯濃度，並立即撥打119或通知瓦斯公司檢修。
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