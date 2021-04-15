新竹高商女籃奪HBL乙組二連霸 林智堅會面「冠軍女孩」

新竹高商女籃隊今年以跨季24連勝奪下HBL全國乙組冠軍，完成二連霸衛冕，創下隊史與竹市最佳紀錄。市長林智堅今與球隊成員會面，互贈簽名球與運動外套，隊長蔣宛儒、副隊長姜怡均與張子萱也分享心得。

林智堅說，市府培訓基層籃球項目不遺餘力，持續投入資源支持竹商籃球培訓選手、充實設施。近年竹市籃球屢創佳績，今年光復高中男籃獲HBL甲組季軍，震撼籃壇。今年挑戰衛冕的新竹高商女籃，在乙組決賽再次碰上去年勁敵能仁家商，期間被追到一分差，最後66：62驚險奪勝，以跨季24全勝戰績奪下后冠。

隊長蔣宛儒說，她一開始沒有很大意願進入球隊，過程也遇到瓶頸，但與教練聊過後，讓她覺得要好好投入，這三年來跌跌撞撞，也有許多人不看好竹商女籃，但大家堅持團隊精神、互相提醒鼓舞，讓她覺得很棒。

副隊長姜怡均說，因高三扛有許多壓力，讓她曾經一度從學校逃離，所幸在教練和家人的支持下重新回到球隊、學習面對所有壓力與事情，也和大家一起拿下冠軍。副隊長張子萱說，一路上面對很多衝突糾紛，但都有好好坐下來溝通面對、相信彼此，這個冠軍真的很得來不易。

教育處指出，林智堅重視體育扎根工作，積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，投入近7354萬元於各項選手培訓工作，包含訓練、餐食營養、課業輔導及比賽獎金等，從訓練、生活、學業到獎勵，將選手照顧妥當，另投入逾1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程。

另外，配合教育部體育署計畫，市府投入400萬元在竹市8間國小、7間國中及5間高中廣布籃球項目訓練站，同樣挹注教練費、營養餐食及課業輔導等費用，積極培育國小、國中、高中在地籃球種子。