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楊梅里民廣播深夜噪音擾民 里長澄清：被人蓋頻插播

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園楊梅區仁美里的里民廣播12日凌晨無預警開啟，讓許多里民在睡夢中驚醒，里長花國章澄清，是因為無線電頻率被人蓋頻插播，才發出噪音。示意圖，本報資料照
桃園楊梅區仁美里的里民廣播12日凌晨無預警開啟，讓許多里民在睡夢中驚醒，里長花國章澄清，是因為無線電頻率被人蓋頻插播，才發出噪音。示意圖，本報資料照

桃園楊梅區仁美里的里民廣播12日凌晨無預警開啟，不斷放送對話聲，甚至還有大量雜音，讓許多里民在睡夢中驚醒，有人第一時間打給里長，卻都沒有接通。里長花國章事後澄清，是因為無線電頻率被人蓋頻插播，才發出噪音，並不是他半夜開廣播跟里民閒聊，目前已經把4台無線電主機送修。

日前有民眾在臉書社團指出，仁美里的廣播深夜12點前開始出現斷斷續續的聲響，過了1點以後噪音變得非常密集，廣播裡的聲音嘈雜，聽不清楚在說什麼，但非常刺耳，批評實在擾人清夢。有里民也描述，廣播的聲音聽起來像是2個人在對話，因為音量太大，住戶全部都被吵醒。

里長花國章澄清，其實是無線電主機頻率疑似遭到干擾，導致廣播播出大量雜音擾亂里民，並不是他自己打開廣播跟里民閒聊。他接到許多里民電話後，立刻檢查發現主機有啟動，於是先將電線拔掉，儘管還是有一些雜音，但不久後就恢復安靜。

花國章說，通常晚間10點過後，就不會再使用里民廣播，這次受到訊號干擾驚醒居民，事發後已將4台主機通通交給廠商維修，內碼和密碼也更新，以免又被蓋台干擾，影響里民睡眠

噪音 睡眠

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