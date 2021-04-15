竹東自造教育及科技中心揭牌 讓學生動手實作探索科技

因應108新課綱納入科技教育，新竹縣陸續成立六家高中、博愛國中及鳳岡國中等3所自造教育及科技中心，今天上午正式在竹東國中啟用第4所自造教育及科技中心，希望透過實作課程，讓學生能提早接觸科技、技術應用。

縣府教育處表示，竹東自造教育與科技中心將與師範大學、鄰近學校合作，有機械結構、能源動力、電與控制、機電整合、新興科技、跨領域設計與製作等課程主軸外，也將導入AI人工智慧、跨足STEAM概念發展特色課程。

教育處副處長蔡淑貞更表示，未來會由4所自造中心分別輔導區域內的國中小學，進行生活科技的種子師資培訓、教材編排，並讓學生分別在4所自造中心上課，透過運用科技工具、材料、資源，培養學生動手實作及跨學科知識整合運用知能，而教具也會由自造中心研發，課程上也會以生活化為主，讓學生能實際應用在日常當中。

竹東國中校長徐華助則說，竹東自造教育與科技中心不僅能服務竹東國中的學生，鄰近其他學校的學生也能一併受惠，目前自造中心內的機器有熱轉印機、雷射雕刻機等多種機台，都會在課程當中實際讓學生操作，也希望學生能在課程中能提升解決問題的能力，並對科技探索產生興趣。