捐救護車感念父母恩 陳泰福夫婦承諾明年再捐竹縣一輛

新竹縣政府消防局竹北消防分隊，今天獲贈一輛價值300萬的救護車，捐贈人為新竹市的陳泰福及柯美惠夫婦，因有感意外事故頻傳，母親節前夕也特別感念父母恩情，因此特別以父母的姓名捐贈「標霞紀念號」救護車，在得知高鐵地區將成立新的消防分隊，夫婦倆也承諾再捐一輛，讓新竹縣民眾獲得更多保障。盼能藉此提升消防救護能力，幫助更多人。

陳泰福說，父親陳坤標交給他最重要的觀念就是「誠信」，這也是他日後發展事業最重要的立基，近年來看到許多意外事故發生，便有了捐贈救護車的念頭，在長輩的介紹下，決定捐贈給新竹縣消防局，而救護車則以父親陳坤標以及母親曾綉霞的名字，命名為「標霞紀念號」，感念父母的養育之情。

消防局長孫福佑表示，陳泰福夫婦平日生活簡約，但樂於助人默默行善，以最實際行動來回饋社會，藉以回報父母親教養之恩，緬懷父母親辛勞，感謝他們將思念化成大愛，照顧竹北地區民眾。

此次捐贈的救護車，救護配備除了基本擔架床、急救包、3合1氧氣組等器材外，更配有一台最新ZOLL AED3心臟電擊器及12導程心電圖機，並可將疑似心肌梗塞心電圖，在到院前即時傳輸給醫院急診室或醫師判讀，有助醫院及早啟動心導管團隊，讓到院前與到院後處置可以無縫接軌，給予患者更即時處置，發揮緊急救護精神。