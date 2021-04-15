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桃園第一個古蹟歷史環境教育場域 大溪木博館群有看頭
桃園市立大溪木藝生態博物館今年3月通過環境教育場域認證，成為第一處以古蹟及歷史建築為特色的環境教育場域，館舍中具有豐富的在地文化特色，加上特殊的河階地形生態景觀，有多元學習資源，成為環境教育學習的新熱點。
環教場域包含大溪月眉區的國定古蹟李騰芳古宅，及大溪老城區沿著大溪公園崖線的木家具館、木生活館、武德殿及歷史建築宿舍群，可眺望秀麗的大漢溪河階景觀。
館長陳倩慧表示，木博館著力於歷史建築修復的同時，持續累積木藝、地方慶典及社頭文化、地方學等研究，運用展示與豐富的教育推廣活動，活化歷史建築空間，並以夜間減光兼具生活、生態需求的燈光，設計日夜都迷人。
木博館針對國小學童設計的環境教育課程，首先推出大溪木藝文化為主題的「木藝巡查隊」，與認識古蹟建築的「古宅探索隊」，以探索遊戲引導學童以自主探索的方式吸收知識。木藝巡查隊以大溪木藝文化為主軸，在木博館的四連棟展覽中，讓學童分組進行探索任務，尋找大溪的歷史產業類型與木藝知識，並提供可動手操作的教具，讓學童親手接觸傳統榫接方法，體會魯班鎖的奧妙。
古宅探索隊運用解謎遊戲，引導學生仔細觀察古宅的建築特色，體驗古蹟裝飾藝術之美，並擷取古宅裝飾圖案，完成屬於自己的纏繞畫作品。木博館假日及國定假日另有定時導覽，只要加入木博館LINE好友，能使用自導式語音導覽。4月起每月第2個周六下午，都有木藝手作活動及木生活市集。
木藝巡查隊、古宅探索隊收費每人100元 （10人以上）活動報名至木博館官網https://wem.tycg.gov.tw/，點選「活動」內「環境教育」，下載「環境教育教案預約申請辦法」，至少活動14天前完成報名，洽詢專線（03）3888600 分機314曾小姐。
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