新瓦屋「藝術家隔離中」 台德青年另類創作畫展

新冠肺炎疫情改變了大家的生活，新瓦屋「一諾藝術」青年畫家德國籍馬力歐(Mario Weinberg)和台灣籍廖以歆，為反映藝術家面對疫情的隔離狀態，及跨文化的交流與碰撞，把自己連兩天隔離在畫廊展廳8小時，期間在展牆上不間斷塗鴉創作，過程以影像記錄，創作為「藝術家隔離中–創作直播計畫」，即日起至6月13日推出「上次見–馬力歐X廖以歆雙人展」抽象繪畫展。

新竹縣文化局長李安妤指出，馬力歐與廖以歆雖使用不同語言和文化，但兩人的創作風格卻有著相似的紋理與脈絡，大膽運用線條和色彩來呈現抽象畫面，展出的作品內容十分豐富，是一場精采萬分的視覺饗宴。

而展覽名稱「上次見」，其實取名自兩人討論展覽概念過程中所寫的散文，呼應抽象繪畫開放解讀的特色，也似乎是相隔地球兩端的人們，因疫情隔離，回憶起「上次見」是什麼時候。

「一諾藝術」總監林如玉表示，馬力歐畢業於明斯特藝術學院，展覽遍及德國、中國和台灣，2019年受邀在新竹鐵道藝術村駐村，他的作品透過抽象語彙探討畫作中的空間、造型，以奇特的線條和大膽配色，呈現活潑年輕的視覺張力。廖以歆畢業於舊金山藝術大學美術研究所，她同樣以抽象繪畫為主要風格，擅長把日常生活不同面向的感悟和情緒，轉化為畫作中的圖像。