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疫情影響買氣減 桃市推優惠助庇護工場促銷產品

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（左3）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（左3）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影

母親節將至，桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。

桃園市庇護工廠是針對身心障礙者設立的就業場所，由勞動局身障就業科負責輔導及協助推廣產品，目前已有食品、洗滌、印刷等12家工廠，另有1家裝修中，預計年底會增加到16家。

鄭文燦今天上午看到庇護工場各項產品，開心表示「每個都想吃，都很好」。他表示，桃園領有身心障礙證明的人口大約8萬人，其中4分之1具能力工作，市府除了依照身障法保障身障者進用比例，也鼓勵各事業單位進行職務再設計，讓身障者進入職場。目前16家庇護工場大概可以提供150個以上的就業機會，希望這樣的工廠能夠更多，代表我們是一個溫暖、有人性的社會。

喜憨兒桃園南門公園商店督導鄭利亞表示，喜憨兒基金會每年母親節都有商品促銷優惠活動，各據點有各據點的目標。就南門公園商店而言，因為新冠肺炎疫情影響，買氣不如疫情發生前熱絡，不過距離母親節還有一段時間，希望在市長帶領下能刺激買氣，達成200、300個母親節蛋糕訂單目標。

勞動局表示，今年活動除了母親節蛋糕禮盒促銷外，另有多家工廠推出滿萬95折、持市民卡消費9折及滿額贈活動，歡迎民眾上「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」官網（https://easygo.tycg.gov.tw/）選購。

桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（中）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（中）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（中）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影
桃園市勞動局推出庇護工廠商品優惠，眾多食品、新鮮蔬果和衣物洗滌整燙都有折扣，市長鄭文燦（中）也呼籲各界踴躍認購，讓所有人都能溫馨過節。記者陳俊智／攝影

身障者 母親節 疫情

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