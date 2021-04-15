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客委會公布推動客語為通行語成效評核 苗栗「打頭名」
客委會公布2020年推動客語為通行語成效評核績優單位，苗栗縣除縣府獲優等佳績，蟬聯全國「打頭名」，另有三義鄉、頭屋鄉等12鄉鎮市分獲優等與佳等，得獎總數也蟬聯全國之冠；苗栗縣長徐耀昌感謝客委會肯定及縣內公私部門協力推動，強調將持續以「做，就著了」的精神共下煞猛打拚，打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，客委會依據量化數據、電話實測及書面資料檢核方式進行綜合考評，4月14公布評核結果，直轄市、縣市政府組，苗栗縣政府是全國唯一獲得優等的縣市；鄉鎮市區公所組，優等有三義鄉公所、頭屋鄉公所、苗栗市公所、公館鄉公所、造橋鄉公所；佳等有頭份市公所、南庄鄉公所、西湖鄉公所、大湖鄉公所、卓蘭鎮公所、獅潭鄉公所、三灣鄉公所，比2019年增加1個獲獎鄉鎮，南庄及卓蘭公所今年首次獲獎，再創佳績。
徐耀昌指出，苗栗縣客家人口約占65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，落實客家基本法及推動客家事務責無旁貸，苗栗推動「客家就係生活，生活就係客家」的目標，縣府雖無專責的客家事務局，但各局處都全力將客家融入業務推動。
例如邀各單位定期舉辦工作會議，列管執行進度，舉辦活動適當使用客語；邀請客家藝文團隊表演；總機電梯提供客語語音服務；鼓勵報考客語認證；推動沉浸式教學及客語家庭等；還首創客家藝文嘉年華，推展客家廣場舞；編印客語數位日曆；全客文邀請卡；舉辦「鼓勵民間提供客語服務宣示記者會」，邀請運輸業、國營事業中油及台電、醫院、旅館民宿、超商大賣場等提供客語服務等，每年都有新的創意來推動客家業務，鼓勵大家「共下來講客」。
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