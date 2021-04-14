石門水庫薑母島民批政府漠視安全 北水局：全力配合

石門水庫薑母島住戶不滿交通權益和安全未被重視，在草地上畫SOS，盼凸顯枯水期搭船艇對外交通的困境和安全問題，市府表示專案處理。北水局說明當地居民早期希望能蓋橋到對岸的阿姆坪，但是因為屬於水庫集水區範圍，環評一直過不了；過去當地只要有清淤、鋪浮板、浮筒需求，都會全力配合。

北水局說明，今年底如果防淤隧道能夠如期完工，下一個階段也會針對阿姆坪（含薑母島）淤泥問題加以改善。至於鋪浮板浮筒問題，因為去年配合桃園市輕艇競賽選手訓練，浮板筒設備交由體育局代為保管，薑母島住家有需求包括清理碼頭淤泥，北水局接到反映都會出面協調，也可以安排開口合約廠商調派挖土機清除碼頭淤泥，方便住民上下船。