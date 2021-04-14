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苗縣創育服務聯盟簽約 結合苗栗3大立案商圈推地方創生

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，產官學將共同推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，產官學將共同推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣南庄、銅鑼、三義3個立案商圈與學研界、創新產業協會代表，今天由國立聯合大學發起共同簽定「苗栗縣創育服務聯盟 」合作意向書，將推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程 、實作及後續輔導，聯盟歡迎青年將創意與想法加入在地商圈，促進地方發展。

聯大校長李偉賢表示，聯合大學自2018年起籌組創育聯盟迄今，串連苗栗產、官、學、研界與在地公協會、政府資源，支持在地企業創新轉型，配合地方創生、青年返鄉、浪漫台3線等國家重點政策，協助中小企業與新創事業發展，期待聯盟為縣內商圈帶入創新育成與青年創業活水，帶動苗栗地方發展。

聯大創新育成中心主任阮瑞祥表示，今年苗栗青年洄游工作坊已受理報名，獎助金總額有16萬元，預計4月30日截止，活動免費，名額有限，詳情可搜尋聯大創新育成中心官網或FB苗栗青年洄游工作坊粉絲專頁，歡迎18至45歲青年報名，透過課程、參訪、提案、輔導與實作，參與地方創生行動，洽詢電話（037）381453。

簽約儀式上午在銅鑼鄉「愛麗絲的天空攝影基地」舉行，苗栗縣長徐耀昌到場見證，主辦單位聯合大學及縣府工商發展處、工策會、財團法人農業科技研究院、創新創業協會等單位代表，與三義水美街商圈、南庄山城品牌商圈、銅鑼好客商圈代表多人出席簽署合作意向書，並合影留下攜手邁向新里程碑的畫面。

參與聯盟的立案商圈，其中南庄山城品牌商圈約有120個店家，民宿、餐廳、咖啡、伴手禮、小吃多，每年5月第一周辦桐花季．10月在南庄遊客中心推客家麵食嘉年華，與鄉公所路跑活動合辦；銅鑼好客商圈有30家，遍布全鄉，客庄及銅鑼杭菊特產產業為主，另有婚攝基地與民宿，每年5月桐花季、11月杭菊季辦活動，以觀光產業協會為主題執行窗口，成員凝聚力佳；三義水美街商圈約有200家店家，50%為木雕相關工作，2019年並獲績優商圈，每年10月三義木雕藝術節辦理商圈主題活動，已連辦10年。

「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，聯合大學校長李偉賢簽署合作意向書。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，聯合大學校長李偉賢簽署合作意向書。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，縣長徐耀昌到場見證。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，縣長徐耀昌到場見證。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，產官學將共同推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣創育服務聯盟 」上午舉行簽約儀式，產官學將共同推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程。記者胡蓬生／攝影

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